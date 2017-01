米金融・債券市場＝大幅高、10年債利回りは少なくとも60年ぶり低水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1955GMT) 105*29.00(+2*31.50) =2.7108% 前営業日終盤 102*29.50(‐0*03.50) =2.8542% 10年債US10YT=RR (1955GMT) 101*06.00(+1*05.50) =1.6203% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*00.50) =1.7483% 5年債US5YT=RR (1955GMT) 99*21.75(+0*13.50) =0.6903% 前営業日終盤 99*08.25(‐0*02.25) =0.7766% 2年債US2YT=RR (1955GMT) 99*30.75(+0*01.25) =0.2696% 前営業日終盤 99*29.50(+0*00.25) =0.2892% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、国債価格が大 幅上昇し、指標10年債利回りは少なくとも60年ぶりの水準に低下した。欧州債務危機 の深刻化を受けて、安全資産への買いが加速した。 スペイン銀行セクターやギリシャの政局混迷をめぐる懸念に加え、イタリアが同日実施 した国債入札では利回りが急上昇し、リスク資産に対する回避姿勢が強まった。 米国債が引き続き逃避資金の受け皿となる中、指標10年債US10YT=TWEB利回りは一 時1.619%に低下した。ロイターが集計した月次データに基づくと、これは少なくと も60年ぶりの低水準となる。 トレードウェブによると、30年債US30YT=TWEB利回りは直近で2.72%と、 2011年10月以来の低水準をつけている。 Tボンド先物6月限3USM2は1─27/32高の149─21/32。 Tノート先物6月限3TYM2は27/32高の134―21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 33.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 33.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (unch)