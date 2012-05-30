米国株式市場＝急反落、欧州めぐる懸念拡大

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12419.86（‐160.83） 前営業日終値 12580.69（＋125.86） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2837.36（‐33.63） 前営業日終値 2870.99（＋33.46） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1313.32（‐19.10） 前営業日終値 1332.42（＋14.60） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ３０日 ロイター］ ３０日の米国株式市場は急反落。スペインとイ タリアの国債利回りが大きく上昇し、ユーロ圏債務危機の解決に向けた欧州の取り組みを めぐり懸念が強まった。 ダウ工業株３０種.DJIは１６０．８３ドル（１．２８％）安の１万２４１９．８６ド ル。 ナスダック総合指数.IXICは３３．６３ポイント（１．１７％）安の２８３７．３６。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１９．１０ポイント（１．４３％）安の１３１３．３２。
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