米金融・債券市場＝10年債利回り過去最低、スペイン銀・ギリシャめぐる懸念や米指標受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2010GMT) 107*00.00(+1*04.50) =2.6595% 前営業日終盤 105*27.50(+2*30.00) =2.7130% 10年債US10YT=RR (2010GMT) 101*19.00(+0*12.50) =1.5763% 前営業日終盤 101*06.50(+1*06.00) =1.6186% 5年債US5YT=RR (2010GMT) 99*25.75(+0*04.00) =0.6648% 前営業日終盤 99*21.75(+0*13.50) =0.6903% 2年債US2YT=RR (2010GMT) 99*31.00(+0*00.25) =0.2657% 前営業日終盤 99*30.75(+0*01.25) =0.2696% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場では、指標10年債 利回りが過去最低水準に低下した。経営難に陥っているスペイン銀やギリシャのユーロ離 脱をめぐる懸念が強まる中、安全資産の買いが世界的に優勢となった。 この日発表された米指標がさえない結果となったことも、懸念をさらにあおる格好とな った。あす6月1日には、注目度の高い米雇用統計の発表を控えている。アナリストやト レーダーは、軟調な指標を受け、すでに精彩を欠いている米経済成長の勢いがさらに衰え、 米連邦準備理事会(FRB)が追加国債買い入れに踏み切る可能性が高まったと指摘した。 ロイターのデータによると、10年債US10YT=TWEB利回りは一時、過去最低の 1.53%に低下。その後は、前日比5ベーシスポイント(bp)低下の1.57%。 Tボンド先物6月限3USM2は20/32高の150─9/32。 Tノート先物6月限3TYM2は7.50/32高の134―29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 34.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 34.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -26.50 (+1.00)