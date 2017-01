再送：UPDATE2: 米金融・債券市場＝10年債利回り過去最低、欧州懸念や米指標受け

*誤字を削除して再送します。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 107*13.00(+1*17.50) =2.6406% 前営業日終盤 105*27.50(+2*30.00) =2.7130% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*23.00(+0*16.50) =1.5628% 前営業日終盤 101*06.50(+1*06.00) =1.6186% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*27.00(+0*05.25)=0.6568% 前営業日終盤 99*21.75(+0*13.50) =0.6903% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(+0*00.25) =0.2657% 前営業日終盤 99*30.75(+0*01.25) =0.2696% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場では、指標10年債 利回りが過去最低水準に低下した。経営難に陥っているスペイン銀やギリシャのユーロ離 脱をめぐる懸念が強まる中、安全資産の買いが世界的に優勢となった。 この日発表された雇用関連などの一連の米指標がさえない結果となったことも、懸念を さらにあおる格好となった。あす6月1日には、注目度の高い米雇用統計の発表を控えて いる。アナリストやトレーダーは、軟調な指標を受け、すでに精彩を欠いている米経済成 長の勢いがさらに衰え、米連邦準備理事会(FRB)が追加国債買い入れに踏み切る可能 性が高まったと指摘した。 ロイターのデータによると、10年債US10YT=TWEB利回りは一時、過去最低の 1.53%に低下。その後は、前日比約6ベーシスポイント(bp)低下の1.56%。 5月は約36bp低下した。また、2.40%付近のピークに達した3月20日からは 84bp低下している。 5年債US5YT=RR利回りは0.633%、7年債US7YT=RR利回りは0.986%と、 ともに過去最低水準をつけた。 30年債US30YT=RR利回りも過去最低となる2.52%に迫った。 大半の米国債先物や、金利先物の期近物も限月高値を更新した。 サントラスト・プライベート・ウエルス・マネジメントの債券ストラテジスト、アンド リュー・リッチマン氏は「国債利回りの動きは、市場にかなりの警戒感が漂っていること を示している。ユーロ崩壊に対する懸念が存在している。資金は、リスク資産から現金や 米債にシフトしている」と述べた。 米債に加え、従来安全資産とみなされるドイツ、日本、スイスなどの政府債を選好する 動きが強まっている。 短期ゾーンのスイス国債利回りはマイナスとなり、独連邦債2年物利回りは今週、ゼロ 近辺で推移している。ともに米1カ月物短期証券(Tビル)US1MT=RRの利回りを下回っ た。 そのほか、ユーロ圏危機がさらに悪化した場合、北欧諸国への影響は比較的軽微との見 方から、スウェーデンやフィンランド、デンマークといったソブリン債の買いも膨らん だ。これら北欧諸国の10年債利回りは、米10年債利回りを下回った。 月間としては、米政府債市場は昨年9月以来の好成績となる見通し。バークレイズの米 債トータル・リターン指数は5月1─30日までに、1.52%上昇し、月間ベースで8 カ月ぶりの大幅な上昇となることが見込まれている。 期間が20年以上の国債のトータル・リターン指数も30日までに7.59%上昇し、 5月は期間が長めの国債がとりわけ堅調に推移したことも示された。 ただ、米国も自国の財政問題に直面するなか、一部投資家の間からは、米債のリスクが これまでよりも高まっていると指摘する声が聞かれた。 米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIM CO)のビル・グロース共同最高投資責任者は月次ニュースレターのなかで、中国やPI MCOを含む大口の個人投資家が、米債の保有を減らし、高利回り資産の保有を選好する 可能性があるとの見方を示した。 6月1日発表の5月米雇用統計では、非農業部門雇用者数が15万人増になると予想さ れている。前月は11万5000人増だった。失業率は横ばいの8.1%になることが見 込まれている。 アナリストやトレーダーは、非農業部門雇用者数の伸びが鈍化し、10万人付近にとど まれば、指標10年債利回りは1.50%を割り込むと予想する。 一方、20万人に近い増加となれば、同利回りは1.75%に向けて上昇するとみられ ている。 Tボンド先物6月限3USM2は20/32高の150─9/32。 Tノート先物6月限3TYM2は7.50/32高の134―29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 34.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 34.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -26.50 (+1.00)