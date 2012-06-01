4月の米建設支出、前月比＋0.3％＝商務省

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［１日 ロイター］ 米商務省が発表した建設支出は以下のとおり。 （季節調整後、年率、％） 4月 3月 前年4月比 総建設支出 0.3 0.3 6.8 民間部門 1.2 0.8 12.5 居住 2.8 0.4 7.5 宿泊施設 -3.3 7.8 14.6 オフィス 1.6 7.6 18.3 商業 1.1 -1.5 11.4 輸送 7.7 6.7 18.4 製造 -4.6 1.1 26.8 公共部門 -1.4 -0.7 -3.2 教育 -0.9 -0.1 -2.4 高速道・道路 0.4 1.1 3.4 前回発表 3月 2月 総建設支出 0.1 -1.4 民間部門 0.7 -1.9 公共部門 -1.1 -0.3 エコノミスト予想（ロイター調査） +0.4 pct
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