UPDATE1: 4月米消費支出は小幅増で予想と一致　インフレ圧力低下

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［ワシントン １日 ロイター］ 米商務省が１日発表した４月の個人所得・支出統計 によると、個人消費支出は前月比０．３％増で、予想通りの小幅な伸びだった。 ３月は０．２％増に下方修正された。 個人所得は０．２％の伸びにとどまり、予想の０．３％増や３月の０．４％増を下回っ た。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比横ばいとなった。前年比では１．８％上昇。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が物価上昇の目安として注視するコアＰＣＥ価格指数は前 月比０．１％上昇し、伸び率は前月の０．２％から鈍化した。前年比では１．９％上昇。 前月は２．０％上昇だった。 ＊米個人所得・消費支出に関するグラフはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/weg75s 詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 4月 3月 2月 1月 個人所得 0.2 0.4 0.3 0.3 賃金・給与 0.2 0.3 0.4 0.4 可処分所得 0.2 0.4 0.3 0.2 個人消費支出 0.3 0.2 0.9 0.4 耐久財 0.6 -1.4 2.1 1.6 非耐久財 -0.2 0.9 1.3 0.9 サービス 0.4 0.3 0.6 0.1 個人貯蓄率（％） 3.4 3.5 3.4 4.0 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） 個人消費 0.3 unch 0.6 0.2 耐久財 0.8 -1.2 2.2 1.5 非耐久財 0.2 0.4 0.4 0.4 サービス 0.2 0.1 0.4 -0.1 可処分所得 0.2 0.2 unch unch （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 unch 0.2 0.3 0.2 0.0156 0.2019 0.3243 0.2362 コアＰＣＥ価格指数 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1333 0.1512 0.1408 0.2361 市場ベースＰＣＥ価格指数 unch 0.2 0.3 0.2 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.1 0.2 0.1 0.2 （前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 1.8 2.1 2.3 2.4 コアＰＣＥ価格指数 1.9 2.0 1.9 1.9 市場ベースＰＣＥ価格指数 1.8 2.2 2.4 2.6 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.9 2.0 2.0 2.0 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.3 pct 個人消費支出 +0.3 pct コアＰＣＥ +0.2 pct
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