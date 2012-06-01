〔表〕米自動車販売台数トップ20車種（2012年1─5月）

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［１日 ロイター］ 米自動車販売台数の上位２０車種は以下の通り。 各社の発表をまとめたもので、２０１２年１─５月の数字。 （単位：台、増減は％） 2012年 2011年 増減 1 Ford F-Series P/U 246,116 214,461 +14.8 2 Toyota Camry 181,796 126,094 +44.2 3 Chevy Silverado-C/K P/U 160,942 150,206 +7.1 4 Nissan Altima 135,289 112,308 +20.5 5 Honda Civic 135,082 110,086 +22.7 6 Honda Accord 126,254 111,393 +13.3 7 Toyota Corolla 125,079 117,875 +6.1 8 Honda CR-V 123,400 95,423 +29.3 9 Dodge Ram P/U 114,630 90,536 +26.6 10 Ford Fusion 112,416 110,878 +1.4 11 Ford Focus 110,237 76,639 +43.8 12 Chevrolet Malibu 110,035 99,046 +11.1 13 Toyota Prius 107,504 62,180 +72.9 14 Ford Escape 98,667 100,333 -1.7 15 Hyundai Sonata 96,481 96,370 +0.1 16 Chevrolet Cruze 94,901 98,076 -3.2 17 Chevrolet Equinox 90,097 77,884 +15.7 18 Chevrolet Impala 81,221 87,319 -7.0 19 Hyundai Elantra 80,114 83,309 -3.8 20 Toyota RAV4 74,309 64,050 +16.0
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