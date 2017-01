〔ロイター調査〕米プライマリーディーラーのＱＥ３観測高まる、今月との見方も

[ニューヨーク 1日 ロイター] ロイターが1日、5月の米雇用統計発表後に米プ ライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を対象に実施した調査によると、連邦 準備理事会(FRB)が追加緩和に踏み切るとの見方が強まった。 FRBが量的緩和第三弾(QE3)を実施する確率は、15社による見通しの中央値で 50%となった。5月4日の調査では14社の予想中央値が33%となっていた。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのエコノミスト、マイケル・ハンソン氏は「Q E3の発表は米経済指標次第だ。雇用統計が今後数カ月非常に弱い内容となれば、追加緩 和を行う公算が大きい」との見方を示した。 バークレイズ・キャピタルの首席エコノミスト、ディーン・マキ氏は「5月の雇用統計 は極めて弱い。今月FRBが行動を起こす可能性がかなり高まった」と述べた。 今回の調査では9社がQE3の実施時期に関する見通しを示し、6社が今年の下期、2 社が6月、1社が6月もしくは9月と予想した。 6月末で期限を迎えるツイストオペについて、今月19─20日の連邦公開市場委員会 (FOMC)で延長を決める確率は、15社の予想中央値で35%となった。 利上げ時期については9社が2014年と予想した。14年より前になると回答したの は2社、後になるとの予想は3社だった。 調査の詳細は以下の通り。カッコ内は前回調査。 QE3/バランス QE3 シート拡大の確率(%) 実施時期 -------------------------------------------------------------------------------- -------- BAML 70 (70) NA BMO Cap 33 (25) H2 2012 Bank of NS 60 (-) Q3 2012 Barclays 50 (30) Mid 2012 BNP (60) Cantor (50) Citigroup CSuisse 60 (60) H2 2012 Daiwa 30 (25) NA Deutsche 25 (10) NA Goldman HSBC 30 (30) H2 2012 Jefferies 75 (50) June 2012 JP Morgan 30 (-) H2 1012 Mizuho - (20) - M Stanley 56 NA Nomura 45 (33) NA RBC RBS 80 (-) June or Sept Soc Gen 80 (65) June 20 UBS 25 (15-20) NA 6月のFOMCで 利上げ時期 ツイストオペ延長 決定する確率(%) -------------------------------------------------------------------------------- -------- BAML 25 Q3 2014 (Late 2014) BMO Cap 25 Q3 2014 (Q3 2014) Bank of NS 55 H2 2014 (-) Barclays 35 Mid 2014 (Mid 2014) BNP Cantor Citigroup CSuisse 80 2015 (Q3 2014) Daiwa 40 Q1 2014 (Q1 2014) Deutsche 40 H2 2013 (H2 2013) Goldman HSBC 30 Q3 2014 (Q3 2014) Jefferies 85 Q2 2014 (Q2 2014) JP Morgan 50 Q3 2014 (-) Mizuho - - (Late 2014) M Stanley 24 Nomura 25 Beyond 2014 Mid 2014 RBC RBS 30 2014 (-) Soc Gen 60-70 After 2014 (After 2014) UBS 15 Mid 2013 (Mid 2013)