米金融・債券市場＝10年・30年債利回り過去最低、米雇用統計受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 109*28.00(+2*15.00) =2.5278% 前営業日終盤 107*13.00(+1*17.50) =2.6406% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*22.00(+0*31.00) =1.4587% 前営業日終盤 101*23.00(+0*16.50) =1.5628% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*00.50(+0*05.50)=0.6218% 前営業日終盤 99*27.00(+0*05.25)=0.6568% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.00(+0*01.00) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.25) =0.2657% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では10年債と30年債 の利回りが過去最低水準を更新した。雇用統計が弱い結果になったことで景気への懸念が 高まり、米連邦準備理事会(FRB)が追加緩和に踏み切るとの観測が強まった。 5月の非農業部門雇用者数は6万9000人増と予想を大きく下回り、昨年5月以降で 最も低い伸びにとどまったほか、失業率も8.2%に上昇した。5月の米ISM製造業景 気指数が予想以上に悪化したことも景気不安に拍車を掛ける形となった。 ギリシャのユーロ圏離脱をめぐる懸念やスペインの銀行問題を背景に米国債は今週買わ れてきた。 フィデリティ・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、ビル・アービング氏 は「一段の質への逃避で国債価格はさらに上昇する可能性がある」との見方を示した。 ロイターのデータによると、指標10年債利回りUS10YT=RRは一時1.442%まで 低下し、記録が残る1800年代初め以降で最低の水準を記録した。 終盤の取引では28/32高。利回りは1.47%と前日終盤から9ベーシスポイント (bp)低下した。 30年債US30YT=RR利回りは一時2.510%まで低下した。終盤は前日比10bp 低下の2.54%。 金融先物市場では米債券先物が2年物を除いて全ての限月で最高値を更新した。ウルト ラボンド先物9月限AULU2は4─08/32高の173─08/32となった。 短期金利先物相場<0#FF:>では、2015年第2・四半期までにFRBが利上げを行う 確率はごくわずかしか織り込まれていない。 雇用統計を受けてFRBが追加の債券買い入れに踏み切るとの見方が強まっている。フ ィデリティ・インベストメンツのアービング氏は「政策当局者は積極的な対応を示す可能 性がある。FRBの当局者は引け金に指を掛けているが、まだ引金を引く用意はできてい ない」と語った。 Tボンド先物6月限3USM2は2─11/32高の152─20/32。 Tノート先物6月限3TYM2は24/32高の135―21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.00 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 34.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 36.25 (+2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 21.00 (+3.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.50 (+1.75)