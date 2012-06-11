〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.085％、6カ月物は0.140％＝財務省

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［ワシントン １１日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.085％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.065％ 利付き債券相当利回り 0.086％ 落札価格 99.978514 最高利回り落札比率 98.42％ カバー（応札倍率） 4.79倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,195,700 応札総額 143,829,900,700 競争入札 29,214,845,000 非競争入札 785,350,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年6月14日 償還日 2012年9月13日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.140％ 平均落札金利 0.135％ 最低落札金利 0.100％ 利付き債券相当利回り 0.142％ 落札価格 99.929222 最高利回り落札比率 95.44％ カバー（応札倍率） 5.18倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,839,500 応札総額 139,945,521,100 競争入札 26,068,218,400 非競争入札 632,621,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 6月14日 償還日 2012年12月13日
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