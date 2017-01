UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、スペイン銀救済めぐり懐疑的な見方浮上

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*00.00(+0*25.00) =2.7061% 前営業日終盤 105*07.00( 0*00.00) =2.7432% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*16.00(+0*13.50) =1.5860% 前営業日終盤 101*02.50(+0*03.50) =1.6319% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*22.50(+0*04.00)=0.6859% 前営業日終盤 99*18.50(+0*00.25)=0.7115% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75( 0*00.00) =0.2699% 前営業日終盤 99*30.75( 0*00.00) =0.2699% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 スペイン銀の資本増強に向けたユーロ圏による支援合意が、債務危機の悪化を食い止める には不十分との見方が浮上する中、資金がリスク資産から安全資産にシフトした。 ユーロ圏は9日、最大1000億ユーロのスペインの銀行セクター支援策で合意。ただ 条件が明確になっていないことや、融資の仕組みがスペインの債務問題を悪化させる可能 性があるとの懸念から、スペイン銀支援に対する失望感が急速に広がった。 トレーダーによると、この日は前週終盤に見られたショートポジションをカバーする動 きが強まった。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引主任、チャールズ・コミスキー氏は「市場では (スペイン銀救済が)一時しのぎで、問題が実際には解決に向かっていないとの見方が広 がっているようだ」と述べた。 スペイン国債利回りは上昇。マークイットによると、同国のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)スプレッドは約595ベーシスポイント(bp)と過去最高水準に迫 った。 イタリア国債利回りも上昇、CDSスプレッドも拡大した。週内に実施される国債入札 への懸念が高まっている。 17日にギリシャ再選挙を控えていることも、市場に不透明感を招いている。 指標10年債US10YT=RRは11/32高、利回りは1.60%と、前営業日終盤から 3bp低下した。同利回りは1日につけた過去最低水準を約16bp上回っている。 30年債US30YT=RRは19/32高、利回りは2.72%と、前営業日から2.5b p低下した。同利回りは1週間前、過去最低の2.51%をつけた。 12─14日に総額660億ドルの3年・10年・30年債の入札を控えていることか ら、この日の上値は重かった。利回りは低いものの、入札は順調に消化されることが見込 まれている。 前週のバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言に続き、今週は複数のF RB当局者による講演が予定されている。 バーナンキ議長は金融情勢が悪化した場合、FRBは景気を支える用意があると表明し たものの、追加緩和を近く実施する可能性については、手がかりをほとんど示さなかった。 欧州の債務危機が混迷度を深めるなか、FRBが年内に追加措置を実施するとの観測が 高まっている。ただ、追加量的緩和第3弾の効果をめぐる疑念はいまだ残されている。 Tボンド先物6月限3USM2は21/32高の149─28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は9.50/32高の134─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 30.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.25)