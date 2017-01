米金融・債券市場＝下落、長期債入札控えた動きが圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2044GMT) 104*21.00(‐1*11.00) =2.7700% 前営業日終盤 106*00.00(+0*25.00) =2.7061% 10年債US10YT=RR (2038GMT) 100*25.00(‐0*23.00) =1.6642% 前営業日終盤 101*16.00(+0*13.50) =1.5860% 5年債US5YT=RR (2038GMT) 99*13.50(‐0*09.00)=0.7438% 前営業日終盤 99*22.50(+0*04.00)=0.6859% 2年債US2YT=RR (1906GMT) 99*29.25(‐0*01.50) =0.2939% 前営業日終盤 99*30.75( 0*00.00) =0.2699% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。13─14日の長期債入札に備える動きが圧迫した。午後の3年債入札で需要がや や弱かったことで下げ幅を拡大した。 3年債入札の結果を受けて、13日の10年債と14日の30年債の入札は一段と高い 利率になる可能性があるとの見方が出ている。 13日は米連邦準備理事会(FRB)が2020─2022年に期限を迎える国債を買 い入れる予定で、キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン ・レデラー氏は、応札するプライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)に追い風 になり得ると指摘した。 指標10年債US10YT=RRは24/32安、利回りは1.67%と、前営業日終盤の 1.59%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1─15/32高、利回りは2.78%。前営業日は2.71 %だった。 Tボンド先物6月限3USM2は1─2/32安の148─26/32。 Tノート先物6月限3TYM2は17/32安の134─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 28.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 29.00 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (-2.00)