UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、堅調な10年債入札や弱い指標受け

*レート表を更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*25.50(+1*04.50) =2.7157% 前営業日終盤 104*21.00(‐1*11.00) =2.7700% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*12.00(+0*19.00) =1.5995% 前営業日終盤 100*25.00(‐0*23.00) =1.6642% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*19.25(+0*05.75)=0.7069% 前営業日終盤 99*13.50(‐0*09.00)=0.7438% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.25( 0 ) =0.2940% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*01.50) =0.2939% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債価格が上昇 した。10年債入札に強い需要が見られたことや、5月の卸売物価指数(PPI)と小売 売上高が予想よりも弱い結果となり、米経済の減速が裏付けられたことが追い風となった。 指標を受けて米連邦準備理事会(FRB)が一段の債券買い入れに乗り出すとの観測が 高まった。 10年債入札で最高落札利回りが1.622%と過去最低水準となったことで債券相場 は一段高となった。欧州の債務危機が悪化するとの懸念を背景に旺盛な需要を集めた。 指標10年債US10YT=RRは18/32高、利回りは1.60%と、前日終盤から6. 2ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは1─6/32高、利回りは6.2bp低下の2.71%。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「ギリシャの選挙を 前に海外から積極的な買いが見られた」と語った。入札前に市場で利回りがやや上昇した ことも好調な結果の一因と分析した。 米国債に対する堅調な需要の背景には、17日のギリシャ再選挙の結果次第では同国が ユーロ圏を離脱し欧州の債務危機が悪化するとの懸念がある。こうした懸念を背景に一部 の投資家は数週間前から独連邦債の買いを控え、米国債に乗り換えている。 10年物米国債と独連邦債の利回り格差は3日連続で縮小し、15bpと3月上旬以来 の水準となった。 またここ数週間の米国債相場は30年債よりも10年債が好まれる傾向にあり、14日 の130億ドルの30年債入札では需要が鈍い可能性がある。この日の10年債と30年 債の利回り差は111bp、4日時点では104bpだった。 Tボンド先物6月限3USM2は1─1/32高の149─27/32。 Tノート先物6月限3TYM2は14.50/32高の134─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -26.00 (-1.00)