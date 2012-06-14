ＮＹ外為市場＝ユーロが対ドルで3日続伸、主要中銀が協調流動性供給準備の可能性

ドル／円 ＮＹ時間午後４時 79.34/35 始値 79.30/33 前営業日終値 79.40/44 ユーロ／ドル ＮＹ時間午後４時 1.2620/21 始値 1.2558/62 前営業日終値 1.2564/68 ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １４日 ロイター］ １４日のニューヨーク外国為替市場で、ユーロ がドルに対して３日続伸。週末のギリシャ再選挙の結果を受けて金融市場に混乱が生じた 場合、主要国中央銀行は市場安定化と信用収縮の阻止に向けて措置を講じる用意があると 伝えられ、取引終盤にかけてユーロが押し上げられた。