米金融・債券市場＝株・ユーロ高で下落、30年債入札はまちまち

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2053GMT) 105*08.50(‐0*17.00) =2.7409% 前営業日終盤 105*25.50(+1*04.50) =2.7157% 10年債US10YT=RR (2053GMT) 100*31.50(‐0*12.50) =1.6420% 前営業日終盤 101*12.00(+0*19.00) =1.5995% 5年債US5YT=RR (2053GMT) 99*14.00(‐0*05.25)=0.7407% 前営業日終盤 99*19.25(+0*05.75)=0.7069% 2年債US2YT=RR (2053GMT) 99*29.00(‐0*00.25) =0.2980% 前営業日終盤 99*29.25( 0 ) =0.2940% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 株価やユーロが上昇し、安全資産への逃避買いが後退した。ただ、17日のギリシャ再選 挙を控えた警戒感は根強く、債券価格は再び上昇する可能性がある。 米財務省が実施した30年債(リオープン=銘柄統合)入札の結果はまちまち。最高落 札利回りは2.720%で30年債入札としては過去最低水準となったが、応札倍率は昨 年11月以来の低水準にとどまった。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.633%。 Tボンド先物6月限3USM2は横ばいの149─27/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6.50/32安の134─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-0.75)