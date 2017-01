米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ再選挙控え警戒感　さえない米指標も追い風

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*08.50(+0*31.50) =2.6935% 前営業日終盤 105*09.00(‐0*16.50) =2.7401% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*16.00(+0*16.50) =1.5857% 前営業日終盤 100*31.50(‐0*12.50) =1.6420% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*24.25(+0*10.25)=0.6748% 前営業日終盤 99*14.00(‐0*05.25)=0.7407% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.50(+0*01.50) =0.2741% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*00.25) =0.2980% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャが17日の再選挙後、政権樹立に失敗する可能性があるとの警戒感が広がってい る。 また、この日発表された一連の米指標は精彩を欠き、米連邦準備理事会(FRB)が追 加緩和の実施を余儀なくされるとの観測が強まった。 ギリシャが新政権の樹立に失敗したり、反緊縮を掲げる急進左派連合(SYRIZA) が勝利し、ギリシャのユーロ圏離脱の可能性が高まったりした場合、市場が混乱を来たす 可能性がある。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、イラ・ジャージー氏は「ギリシャで政権が樹 立されればリスクオン取引となり、債券価格は下げに転じ、利回りは上昇するだろう」と 述べた。 ただギリシャで政権が樹立したとしても、スペインの銀救済は同国が抱える問題への対 処には不十分との懸念から、債券への逃避買いが再び優勢になる可能性がある。 指標10年債US10YT=RRは17/32高、利回りは1.59%と、前日終盤から5ベ ーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは1ポイント上昇し、利回りは2.69%。前日は2.74%だ った。 さえない指標が米景気の悪化を浮き彫りにしたことも、米債の買いを誘った。5月の鉱 工業生産指数は予想外に低下、6月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は6カ月ぶりの 低水準となった。 これら一連の指標を受け、FRBが来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、6月 末に終了するツイストオペの延長、もしくは追加国債買い入れに踏み切るとの観測が高ま った。 前出のジャージー氏は「一段のバランスシート拡大へのハードルは依然、極めて高い」 とし、ツイストオペ延長の確立が高いと予想する。 Tボンド先物6月限3USM2は15/32高の150─7/32。 Tノート先物6月限3TYM2は8/32高の134─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.00 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -27.25 (-0.50)