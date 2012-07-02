米国株式市場・序盤＝ほぼ変わらず、軟調な欧州・中国指標受け伸び悩み

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 1337GMT 12886.71（＋6.62） 寄り付き 12879.71（‐0.38） 前営業日終値 12880.09（＋277.83） ナスダック総合.IXIC 1337GMT 2940.29（＋5.24） 寄り付き 2938.41（＋3.36） 前営業日終値 2935.05（＋85.56） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 1337GMT 1364.45（＋2.29） 寄り付き 1362.33（＋0.17） 前営業日終値 1362.16（＋33.12） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２日 ロイター］ ２日の米国株式市場はほぼ変わらずで始まった。 欧州や中国の弱い指標を受け、伸び悩んでいる。
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