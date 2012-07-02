米金融・債券市場＝上昇、米指標や欧州問題で世界経済への懸念広がる

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2012GMT） 106*08.00（＋1*08.50) =2.6940% 前営業日終盤 104*31.50（‐1*17.00) =2.7540% １０年債US10YT=RR （2012GMT） 101*15.00（＋0*16.00) =1.5885% 前営業日終盤 100*31.00（‐0*17.50) =1.6432% ５年債US5YT=RR （2012GMT） 100*12.25（＋0*07.00）=0.6719% 前営業日終盤 100*05.25（‐0*03.50）=0.7165% ２年債US2YT=RR （2012GMT) 99*29.00（＋0*00.50) =0.2972% 前営業日終盤 99*28.50（＋0*00.25) =0.3050% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２日 ロイター］ ２日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米 供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した６月の製造業部門景気指数が予想外に５０を割り込ん だことやユーロ圏の危機対策をめぐり懐疑的な見方が浮上したことを受け、世界経済の低 迷に対する懸念が広がった。 ６月のＩＳＭ製造業景気指数は４９．７と、２００９年７月以降で初めて景気判断の分 かれ目となる５０を割り込んだ。エコノミスト予想の５２．０を下回り、予想レンジ下限 の５０．５にも届かなかった。 統計の発表を受けて米国債価格は上げ幅を拡大し、米３０年債US30YT=RRは１ポイン ト超上昇した。 終盤の取引で３０年債は１─１２／３２高、利回りは２．６９％と前週末２９日終盤の ２．７５％から低下している。 指標１０年債US10YT=RRは１８／３２高。利回りは２９日終盤の１．６４％から １．５８２％に低下している。 Ｔボンド先物９月限3USU2は１─２０／３２高の１４９─１９／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は２０．５０／３２高の１３４─０．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (+1.75)