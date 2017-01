米金融・債券市場＝上昇、米指標や欧州問題で世界経済への懸念広がる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2012GMT) 106*08.00(+1*08.50) =2.6940% 前営業日終盤 104*31.50(‐1*17.00) =2.7540% 10年債US10YT=RR (2012GMT) 101*15.00(+0*16.00) =1.5885% 前営業日終盤 100*31.00(‐0*17.50) =1.6432% 5年債US5YT=RR (2012GMT) 100*12.25(+0*07.00)=0.6719% 前営業日終盤 100*05.25(‐0*03.50)=0.7165% 2年債US2YT=RR (2012GMT) 99*29.00(+0*00.50) =0.2972% 前営業日終盤 99*28.50(+0*00.25) =0.3050% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米 供給管理協会(ISM)が発表した6月の製造業部門景気指数が予想外に50を割り込ん だことやユーロ圏の危機対策をめぐり懐疑的な見方が浮上したことを受け、世界経済の低 迷に対する懸念が広がった。 6月のISM製造業景気指数は49.7と、2009年7月以降で初めて景気判断の分 かれ目となる50を割り込んだ。エコノミスト予想の52.0を下回り、予想レンジ下限 の50.5にも届かなかった。 統計の発表を受けて米国債価格は上げ幅を拡大し、米30年債US30YT=RRは1ポイン ト超上昇した。 終盤の取引で30年債は1─12/32高、利回りは2.69%と前週末29日終盤の 2.75%から低下している。 指標10年債US10YT=RRは18/32高。利回りは29日終盤の1.64%から 1.582%に低下している。 Tボンド先物9月限3USU2は1─20/32高の149─19/32。 Tノート先物9月限3TYU2は20.50/32高の134─0.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (+1.75)