UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、米指標や欧州問題で世界経済への懸念広がる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*08.00(+1*08.50) =2.6940% 前営業日終盤 104*31.50(‐1*17.00) =2.7540% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*15.50(+0*16.50) =1.5868% 前営業日終盤 100*31.00(‐0*17.50) =1.6432% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*12.25(+0*07.00)=0.6719% 前営業日終盤 100*05.25(‐0*03.50)=0.7165% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.00(+0*00.50) =0.2972% 前営業日終盤 99*28.50(+0*00.25) =0.3050% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米 供給管理協会(ISM)が発表した6月の製造業部門景気指数が予想外に50を割り込ん だことやユーロ圏の危機対策をめぐり懐疑的な見方が浮上したことを受け、世界経済の低 迷に対する懸念が広がった。 6月のISM製造業景気指数は49.7と、2009年7月以降で初めて景気判断の分 かれ目となる50を割り込んだ。エコノミスト予想の52.0を下回り、予想レンジ下限 の50.5にも届かなかった。 統計の発表を受けて米国債価格は上げ幅を拡大し、米30年債US30YT=RRは1ポイン ト超上昇した。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は「ISM製造業統計が株価を圧迫し、米国債に再び資金が流入した」と述べ た。ただ、4日の米祝日を控えて商いは薄かったと指摘した。3日の米債券市場は午後2 時(1800GMT、日本時間4日午前3時)までの短縮取引となる。 ISM製造業統計は世界経済の成長をめぐる懸念を拡大させた一方、米連邦準備理事会 (FRB)が量的緩和第3弾(QE3)に踏み切るとの観測を支援し、早ければ次回7月 31─8月1日の連邦公開市場委員会(FOMC)で発表される可能性があるとの見方が 広がった。 RBCキャピタル・マーケッツのシニア米国担当エコノミスト、ジェイコブ・オウビナ 氏は「8月のFOMCでQE3が打ち出される可能性がかなりある」と述べた。 中国などアジアの製造業関連統計で欧米からの需要後退が示されたことを受け、米国債 はこの日、序盤から上昇する展開となった。 ユーロ圏首脳は前週の首脳会議で、救済基金による銀行への直接資金注入を来年から可 能にすることで合意した。救済基金による国債買い入れを可能にすることでも一致した。 しかし、フィンランド政府は2日、同国とオランダは欧州の常設の金融安全網となる欧 州安定メカニズム(ESM)による流通市場での債券買い入れを阻止するとの立場を示し、 首脳会議での合意に疑問を投げ掛ける格好となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは17/32高。利回りは1.585%と29 日終盤の1.64%から低下している。 30年債は1─08/32高、利回りは29日終盤の2.75%から2.695%に低 下している。 Tボンド先物9月限3USU2は1─20/32高の149─19/32。 Tノート先物9月限3TYU2は20.50/32高の134─0.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+2.25)