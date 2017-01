米金融・債券市場＝薄商いのなか下落、前日の上昇受け利食い売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1805GMT) 105*08.50(‐0*31.50) =2.7405% 前営業日終盤 106*08.00(+1*08.50) =2.6940% 10年債US10YT=RR (1805GMT) 101*03.50(‐0*12.00) =1.6277% 前営業日終盤 101*15.50(+0*16.50) =1.5868% 5年債US5YT=RR (1805GMT) 100*08.50(‐0*03.75)=0.6957% 前営業日終盤 100*12.25(+0*07.00)=0.6719% 2年債US2YT=RR (1805GMT) 99*28.50(‐0*00.50) =0.3053% 前営業日終盤 99*29.00(+0*00.50) =0.2972% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では国債価格が下落。4 日の祝日や6日の雇用統計を控え薄商いとなる中、前日の上昇を受けて利食い売りが出た。 この日は独立記念日前日で午後2時(1800GMT、日本時間4日午前3時)までの 短縮取引となった。 投資家は6月の雇用統計も意識しており、BNPパリバの北米首席エコノミスト、ジュ リア・コロナド氏は「雇用統計まで市場は比較的静かでレンジ取引になるだろう」と述べ た。また「投資家は景気の先行きと米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(QE 3)に踏み切る可能性を見極める手掛かりとして雇用統計を注視する」との見方を示した。 アナリストの間では、雇用統計後も、ユーロ圏当局者が債務危機に対する説得力ある解 決策を打ち出すまではレンジ取引が続くとの指摘も聞かれた。 指標10年債US10YT=RRは11/32安、利回りは1.624%と前日終盤の 1.59%から上昇した。 10年債利回りは2日、米供給管理協会(ISM)が発表した製造業部門景気指数が約 3年ぶりに50を割り込んだことなどから低下したが、FTNフィナンシャルで金利スト ラテジストを務めるジム・フォーゲル氏は、統計への市場の反応は「過剰」だったと指摘。 この日は「米株高が明確になるとすぐに後追いで売りが出た」と話した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─02/32安の148─17/32。 Tノート先物9月限3TYU2は12/32安の133─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (-0.50)