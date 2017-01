米金融・債券市場＝上昇、中国・欧州の利下げで景気懸念強まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2000GMT) 105*25.50(+0*17.00) =2.7153% 前営業日終盤 105*08.50(‐0*31.50) =2.7405% 10年債US10YT=RR (2000GMT) 101*12.50(+0*09.00) =1.5969% 前営業日終盤 101*03.50(‐0*12.00) =1.6277% 5年債US5YT=RR (2000GMT) 100*12.25(+0*03.75)=0.6718% 前営業日終盤 100*08.50(‐0*03.75)=0.6957% 2年債US2YT=RR (2000GMT) 99*29.50(+0*01.00) =0.2895% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*00.50) =0.3053% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が上昇した。 中国人民銀行(中央銀行)と欧州中央銀行(ECB)が利下げを行い、世界経済をめぐる 懸念が強まった。 朝方公表された6月ADP全米雇用報告で、民間部門雇用者数が17万6000人増と 市場予想(10万5000人増)を上回ったことから、債券相場は一時上げ幅を縮小し、 利回りはこの日の最高水準をつけた。 一方、米供給管理協会(ISM)が発表した6月の非製造業総合景気指数(NMI)が 2年半ぶりの低水準となったことで、やや値を上げた。ただ6日に雇用統計の発表を控え 上値は限られた。 指標10年債US10YT=RRは10/32高、利回りは1.598%と前営業日終盤の 1.63%から低下した。人民銀の利下げ発表後にこの日の最低水準となる1.58%を つけた。 Tボンド先物9月限3USU2は12/32高の148─29/32。 Tノート先物9月限3TYU2は10/32高の133─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (+0.25)