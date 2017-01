UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、中国・欧州の利下げで景気懸念強まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*23.50(+0*15.00) =2.7182% 前営業日終盤 105*08.50(‐0*31.50) =2.7405% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*12.00(+0*08.50) =1.5986% 前営業日終盤 101*03.50(‐0*12.00) =1.6277% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*12.25(+0*03.75)=0.6718% 前営業日終盤 100*08.50(‐0*03.75)=0.6957% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.50(+0*01.00) =0.2895% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*00.50) =0.3053% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が上昇した。 中国人民銀行(中央銀行)と欧州中央銀行(ECB)が利下げを行い、世界経済をめぐ る懸念が強まった。 朝方公表された6月ADP全米雇用報告で、民間部門雇用者数が17万6000人増と 市場予想(10万5000人増)を上回ったことから、債券相場は一時上げ幅を縮小し、 利回りはこの日の最高水準をつけた。 一方、米供給管理協会(ISM)が発表した6月の非製造業総合景気指数(NMI)が 2年半ぶりの低水準となったことで、やや値を上げた。ただ6日に雇用統計の発表を控え 上値は限られた。 指標10年債US10YT=RRは10/32高、利回りは1.598%と前営業日終盤の 1.63%から低下した。人民銀の利下げ発表後にこの日の最低水準となる1.58%を つけた。 人民銀は2カ月連続で利下げを実施。ECBは主要政策金利であるリファイナンス金利 を25ベーシスポイント(bp)引き下げ、過去最低水準となる0.75%としたほか、 下限金利の中銀預金金利も0.25%からゼロに引き下げた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「中国の利下げはサ プライズだった。ECBが中銀預金金利を引き下げたことも予想外だった」と話した。 その上で「市場は状況が予想以上に悪いのか、それとも景気刺激策の継続でリスク資産 のパフォーマンスが改善するのか、見極めようとしている」と指摘した。 ドラギECB総裁は理事会後の記者会見で「これまで経済が弱含んでいなかった国も含 め、ユーロ圏全体で基本的に成長が弱まっている」との認識を示し、債務危機悪化に対す る市場の懸念を増幅させた。 米国では、6日の雇用統計がとりわけ弱い内容となれば、連邦準備理事会(FRB)に よる追加量的緩和への期待が高まる可能性がある。 UBS証券のエコノミスト、ケビン・カミンズ氏は、FRBが行動に踏み切るには失業 率の上昇が必要になるかもしれないとの見方を示し、経済状況は依然強弱まちまちである ため、FRBはバランスシートを拡大させる措置には恐らく消極的だろうと語った。 FRBはこの日、ツイストオペの一環として、2020年から2022年に償還を迎え る47億1400万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物9月限3USU2は12/32高の148─29/32。 Tノート先物9月限3TYU2は10/32高の133─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (+0.25)