米金融・債券市場＝上昇、弱い米雇用統計受け追加緩和期待高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*29.00(+1*05.50) =2.6631% 前営業日終盤 105*23.50(+0*15.00) =2.7182% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*26.50(+0*14.50) =1.5491% 前営業日終盤 101*12.00(+0*08.50) =1.5986% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*16.50(+0*04.25)=0.6445% 前営業日終盤 100*12.25(+0*03.75)=0.6718% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.50(+0*01.00) =0.2738% 前営業日終盤 99*29.50(+0*01.00) =0.2895% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が上昇し、 10年債利回りは1カ月ぶり低水準をつけた。朝方発表された米雇用統計が予想より弱く、 米連邦準備理事会(FRB)が追加緩和に踏み切るとの観測が強まった。 指標10年債US10YT=RRは終盤の取引で14/32高。利回りは1.553%と前日 終盤の1.60%から低下し、6月5日以来の低水準をつけた。 30年債US30YT=RRは1─03/32高、利回りは前日の2.72%から2.667 %に低下した。 米国債利回りは、6月の雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比8万人増にとどまり、 予想の9万人増を下回ったことを受けて低下した。 ただ、事前予想が控えめだったことから、国債価格の上昇は限定的だった。 BNPパリバの金利ストラテジスト、スブラット・プラカシュ氏は雇用統計について 「量的緩和(QE)を支持する内容だ」と述べ、「FRBは失業率の押し下げでほとんど 前進していない。QEに踏み切るために状況がこれ以上大きく悪化する必要はなく、現在 のような月並みの状態が数四半期続けば十分だ」との見方を示した。 また、キャピタル・エコノミクスのポール・デールズ氏は、雇用の伸びが現在のような 抑制されたレンジに長くとどまるにつれ、景気減速の要因が天候や先のガソリン高などの 一時的問題から、世界経済や国内財政をめぐる懸念といった長期的な問題にシフトする可 能性が高いとの見方を示した。 雇用統計を受けてロイターが米プライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー) 16社を対象に実施した調査によると、連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(Q E3)を実施する確率の予想中央値は70%となり、連邦公開市場委員会(FOMC)後 の6月20日に調査した17社の予想中央値50%から上昇した。 FRBは11日、6月19─20日のFOMCの議事録を公表する。議事録はFRB当 局者が追加緩和にどの程度傾いているか見極める材料となる可能性がある。 Tボンド先物9月限3USU2は31/32高の149─28/32。 Tノート先物9月限3TYU2は13/32高の134─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (unch)