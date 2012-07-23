〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.095％、6カ月物は0.140％＝財務省

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［ワシントン ２３日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.095％ 平均落札金利 0.090％ 最低落札金利 0.070％ 利付き債券相当利回り 0.096％ 落札価格 99.975986 最高利回り落札比率 79.93％ カバー（応札倍率） 4.46倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,334,400 応札総額 133,849,866,400 競争入札 28,486,118,000 非競争入札 754,316,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 7月26日 償還日 2012年10月25日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.140％ 平均落札金利 0.125％ 最低落札金利 0.110％ 利付き債券相当利回り 0.142％ 落札価格 99.929222 最高利回り落札比率 3.83％ カバー（応札倍率） 5.17倍 （単位：ドル） 落札総額 27,001,764,300 応札総額 139,683,786,300 競争入札 25,390,412,000 非競争入札 711,352,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年7月26日 償還日 2013年1月24日
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