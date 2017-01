再送：米金融・債券市場＝利回りは過去最低、欧州債務問題への懸念深まる

*文中の余分な語句を削除し、再送します。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2045GMT) 110*08.00(+0*26.00) =2.5095% 前営業日終盤 109*14.00(+1*13.00) =2.5462% 10年債US10YT=RR (2045GMT) 102*27.00(+0*06.00) =1.4381% 前営業日終盤 102*21.00(+0*15.50) =1.4584% 5年債US5YT=RR (2045GMT) 100*29.00(+0*02.00)=0.5635% 前営業日終盤 100*27.00(+0*05.25)=0.5764% 2年債US2YT=RR (2045GMT) 100*02.25(‐0*00.50) =0.2136% 前営業日終盤 100*02.75(+0*00.75) =0.2055% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、利回りが過去 最低を更新。ユーロ圏債務危機が制御不能な状況に陥っているとの懸念から、安全資産と しての米債を求める動きが強まった。 米経済成長ペースが失速し、連邦準備理事会(FRB)による追加緩和観測が高まるな か、米債利回りは今月に入り低下を続けている。 この日は欧州債務危機をめぐる懸念が再燃し、米債への逃避買いが膨らんだ。スペイン のムルシア州が22日、中央政府への支援要請の可能性を検討していることを明らかにし たことを受け、スペイン国債利回りはユーロ導入以来の高水準を更新した。 20日にはバレンシア州が支援を要請した。また、国内メディアによると、他の複 数の州も支援を要請する可能性がある。これらを背景に、投資家の間では、スペインが全 面的な財政支援の要請を余儀なくされるとの懸念が高まっている。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券セールス取引主任のデイビッド・コアード 氏は「欧州は依然危機の真っただ中にあり、危機が続く限り、米債に対する質への逃避が 継続するだろう」と述べた。 指標10年債US10YT=RR利回りは一時、過去最低となる1.40%をつけた。その後 は7/32高、利回りは1.44%。前営業日終盤は1.46%だった。 Tボンド先物9月限3USU2は12/32高の152─5/32。 Tノート先物9月限3TYU2は5/32高の135─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.50)