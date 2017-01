UPDATE1: 米金融・債券市場＝10年債利回り過去最低、逃避買い継続

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 111*13.00(+1*05.00) =2.4578% 前営業日終盤 110*08.00(+0*26.00) =2.5095% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 103*09.00(+0*14.00) =1.3908% 前営業日終盤 102*27.00(+0*06.00) =1.4381% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 101*00.00(+0*03.00)=0.5442% 前営業日終盤 100*29.00(+0*02.00)=0.5635% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*02.00(‐0*00.25) =0.2176% 前営業日終盤 100*02.25(‐0*00.50) =0.2136% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、指標10年債 利回りが過去最低を更新した。欧州債務危機の先行き不透明感から、米債への逃避買いが 継続している。 スペインが全面的な財政支援の要請を余儀なくされるとの懸念から、同国の国債利回り はユーロ導入以来の高水準を更新。イタリアの主要株価もユーロ導入後の最安値をつけ た。 ムーディーズは23日、ドイツの格付け見通しを「ネガティブ」に変更。安全資産の選 択肢は狭まりつつある。 キャンター・フィツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は 「安全資産への投資が膨らむなか、米債市場の地合いは引き続き堅調だ」と述べた。 10年債US10YT=RR利回りは一時、過去最低の1.394%をつけた。その後は、価 格が11/32高、利回りは1.403%。前日終盤は1.438%だった。 さえない米指標を手がかりに、米連邦準備理事会(FRB)による追加緩和観測が高ま っている。 マークイットが朝方発表した7月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値20 10年12月以来の低水準となった。 ムーディーズは前日、ドイツのほか、オランダ、ルクセンブルクの格付け見通しも「ネ ガティブ」に変更。ユーロ圏債務危機の影響が、高格付け国にも影を落としていることが 浮き彫りとなった。 ムーディーズはさらに、ギリシャのユーロ離脱の確率が高まったとの見方を示したほか、 ユーロ圏域内の最上級格付け国が、スペインやイタリアなど債務問題を抱える加盟国への 支援拡大を余儀なくされる可能性があると警告した。 安全資産への需要が旺盛となるなか、この日実施された350億ドルの2年債入札で は、落札利回りが過去最低となった。 25日には350億ドルの5年債、26日には290億ドルの7年債入札が実施され る。 25日の入札を控え、5年債US5YT=RRは2/32高、利回りは0.552%。利回り は一時、過去最低の0.541%をつけた。前日終盤は0.564%だった。 Tボンド先物9月限3USU2は23/32高の152─28/32。 Tノート先物9月限3TYU2は6.5/32高の135─8.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+1.25)