米金融・債券市場＝小幅安、弱い指標で下げ渋り

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2015GMT） 111*14.00（＋0*01.00) =2.4564% 前営業日終盤 111*13.00（＋1*05.00) =2.4578% １０年債US10YT=RR （2015GMT） 103*06.00（‐0*03.00) =1.4008% 前営業日終盤 103*09.00（＋0*14.00) =1.3908% ５年債US5YT=RR （2015GMT） 100*30.50（‐0*01.50）=0.5537% 前営業日終盤 101*00.00（＋0*03.00）=0.5442% ２年債US2YT=RR （2015GMT) 99*26.00（‐0*08.00) =0.2190% 前営業日終盤 100*02.00（‐0*00.25) =0.2176% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２５日 ロイター］ ２５日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅安。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）などが景気下支えに向けた措置を講じるとの期待から、 資金が米債からリスク資産に一部シフトした。 ただ、利回りは引き続き過去最低水準付近にとどまっている。朝方発表された６月の米 新築住宅販売が昨年２月以来の大幅な減少となったことで、債券相場は下げ渋った。 指標１０年債US10YT=RRは３／３２安、利回りは１．４１％。前日は過去最低の １．３９％をつけていた。 Ｔボンド先物９月限3USU2は２／３２安の１５２─２６／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は１／３２安の１３５─７．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.25)