米金融・債券市場＝小幅安、弱い指標で下げ渋り

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2015GMT） 111*14.00（＋0*01.00) =2.4564% 前営業日終盤 111*13.00（＋1*05.00) =2.4578% １０年債US10YT=RR （2015GMT） 103*06.00（‐0*03.00) =1.4008% 前営業日終盤 103*09.00（＋0*14.00) =1.3908% ５年債US5YT=RR （2015GMT） 100*30.50（‐0*01.50）=0.5537% 前営業日終盤 101*00.00（＋0*03.00）=0.5442% ２年債US2YT=RR （2015GMT) 99*26.00（‐0*08.00) =0.2190% 前営業日終盤 100*02.00（‐0*00.25) =0.2176% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２５日 ロイター］ ２５日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅安。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）などが景気下支えに向けた措置を講じるとの期待から、 資金が米債からリスク資産に一部シフトした。 ただ、利回りは引き続き過去最低水準付近にとどまっている。朝方発表された６月の米 新築住宅販売が昨年２月以来の大幅な減少となったことで、債券相場は下げ渋った。 指標１０年債US10YT=RRは３／３２安、利回りは１．４１％。前日は過去最低の １．３９％をつけていた。 Ｔボンド先物９月限3USU2は２／３２安の１５２─２６／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は１／３２安の１３５─７．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.25)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文