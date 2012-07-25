26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ ６月の企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０９：４０ 白川日銀総裁 ＦＩＡカンファレンスで講演 １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 （財務省） １０：３０ １０年利付国債(８月債)の発行予定額等 （財務省） １１：３０ 花王社長会見 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 （財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 （財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ ＡＮＡ社長定例会見 １８：００ 藤田財務副大臣会見 主な国内企業決算 信越化学、ＪＦＥ、野村ＨＤ、日産自動車 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０７３０ＧＭＴ タイ中銀金融政策決定会合 ０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢの四半期銀行融資調査 ０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）年次報告について 下院金融委員会で証言 １４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、政策金利発表 ノワイエ仏中銀総裁が「欧州金融危機の解決」に関する会合で講演（ダブリン） ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ 25 Jul GB 06:00 ARM HOLDINGS PLC Q2 ARM.L 25 Jul GB 06:00 BT GROUP PLC Q1 ( BT.L ) 25 Jul DE BMO ARCELORMITTAL H1 ( ISPA.AS ) 25 Jul FR BMO PEUGEOT SA H1 ( PEUP.PA ) 25 Jul GB 11:00 GLAXOSMITHKLINE PLC Q2 ( GSK.L ) 25 Jul DE BMO DAIMLER AG Q2 ( DAIGn.DE ) 25 Jul 11:30 Q2 2012 The Boeing Co BA 1.11 24 1.25 25 Jul BMO Q2 2012 Bristol-Myers Squibb BMY 0.49 16 0.56 25 Jul BMO Q2 2012 Caterpillar Inc CAT 2.29 20 1.52 25 Jul 11:00 Q2 2012 Ford Motor Co F 0.28 15 0.65 25 Jul BMO Q2 2012 Corning GLW 0.31 21 0.48 25 Jul AMC Q3 2012 Visa Inc V 1.45 32 1.26 25 Jul BMO Q2 2012 The NASDAQ OMX Group, Inc. ( NDAQ.O ) ２６日（木） ０６００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １０１５ＧＭＴ ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁、パネルディスカッションに参加 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）年次報告について 上院銀行委員会で証言 １４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ＥＵ財務相理事会（予算会合） イタリア国債入札 ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ 26 Jul DE 05:00 BASF SE Q2 ( BASFn.DE ) 26 Jul CH 05:00 ROCHE HOLDING AG H1 ROG.VX 26 Jul GB 06:00 ASTRAZENECA PLC Q2 ( AZN.L ) 26 Jul NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 ( RDSa.L ) 26 Jul GB 06:00 UNILEVER PLC Q2 ( ULVR.L ) 26 Jul ES BANCO SANTANDER SA Q2 ( SAN.MC ) 26 Jul GB LLOYDS BANKING GROUP PLC INTERIM ( LLOY.L ) 26 Jul FR AMC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA Q2 ( LVMH.PA ) 26 Jul DE DEUTSCHE BOERSE AG Q2 ( DB1Gn.DE ) 26 Jul DE PUMA SE Q2 ( PUMG.DE ) 26 Jul DE SIEMENS AG Q3 ( SIEGn.DE ) 26 Jul DE VOLKSWAGEN AG Q2 ( VOWG_p.DE ) 26 Jul AMC Q2 2012 Amazon.Com Inc AMZN.O 0.02 35 0.41 26 Jul AMC Q2 2012 Facebook 26 Jul BMO Q2 2012 CME Group Inc CME.O 4.12 18 4.38 26 Jul Q2 2012 The Dow Chemical Co DOW 0.64 15 0.85 26 Jul BMO Q2 2012 3M Co MMM 1.65 15 1.60 26 Jul AMC Q3 2012 Starbucks SBUX.O 0.45 28 0.36 26 Jul BMO Q2 2012 United Tech UTX 1.42 20 1.45 26 Jul BMO Q2 2012 Exxon Mobil Corp XOM 1.98 18 2.18 （東京 ２６日 ロイター）