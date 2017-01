26日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 08:30 民主党財務金融部門会議 08:50 6月の企業向けサービス価格指数(日銀) 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 09:40 白川日銀総裁 FIAカンファレンスで講演 10:00 全国財務局長会議 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:20 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 10:30 20年利付国債の入札発行 (財務省) 10:30 10年利付国債(8月債)の発行予定額等 (財務省) 11:30 花王社長会見 12:35 国庫短期証券の入札結果 (財務省) 12:45 20年利付国債の入札結果 (財務省) 15:15 20年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 16:30 ANA社長定例会見 18:00 藤田財務副大臣会見 主な国内企業決算 信越化学、JFE、野村HD、日産自動車 ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 25日(水) 0130GMT 第2・四半期豪CPI(連邦統計局)[AUCPIQ=ECI] 0730GMT タイ中銀金融政策決定会合 0800GMT 7月独IFO業況指数 [DEBUSS=ECI] 0800GMT ECBの四半期銀行融資調査 0800GMT 7月独IFO業況指数 [DEBUSS=ECI] 0830GMT 第2・四半期英GDP速報値(国立統計局)[GBGDP=ECI] 1100GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1330GMT ガイトナー米財務長官、金融安定監督評議会(FSOC)年次報告について 下院金融委員会で証言 1400GMT 6月米新築1戸建て住宅販売(商務省)[USHNSP=ECI] 1700GMT 米財務省5年債入札 2100GMT ニュージーランド中銀、政策金利発表 ノワイエ仏中銀総裁が「欧州金融危機の解決」に関する会合で講演(ダブリン) ====海外主要企業決算発表===== 25 Jul GB 06:00 ARM HOLDINGS PLC Q2 ARM.L 25 Jul GB 06:00 BT GROUP PLC Q1 ( BT.L ) 25 Jul DE BMO ARCELORMITTAL H1 ( ISPA.AS ) 25 Jul FR BMO PEUGEOT SA H1 ( PEUP.PA ) 25 Jul GB 11:00 GLAXOSMITHKLINE PLC Q2 ( GSK.L ) 25 Jul DE BMO DAIMLER AG Q2 ( DAIGn.DE ) 25 Jul 11:30 Q2 2012 The Boeing Co BA 1.11 24 1.25 25 Jul BMO Q2 2012 Bristol-Myers Squibb BMY 0.49 16 0.56 25 Jul BMO Q2 2012 Caterpillar Inc CAT 2.29 20 1.52 25 Jul 11:00 Q2 2012 Ford Motor Co F 0.28 15 0.65 25 Jul BMO Q2 2012 Corning GLW 0.31 21 0.48 25 Jul AMC Q3 2012 Visa Inc V 1.45 32 1.26 25 Jul BMO Q2 2012 The NASDAQ OMX Group, Inc. ( NDAQ.O ) 26日(木) 0600GMT 6月独輸入物価指数(連邦統計庁)[DEIMPY=ECI] 0600GMT 8月独消費者信頼感指数(GfK)[DECONS=ECI] 0800GMT 6月ユーロ圏M3(ECB)[EUM3=ECI] 1015GMT ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、パネルディスカッションに参加 1230GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1230GMT 6月米耐久財受注(商務省)[USDGN=ECI] 1400GMT ガイトナー米財務長官が金融安定監督評議会(FSOC)年次報告について 上院銀行委員会で証言 1400GMT 6月米住宅販売保留指数(全米リアルター協会)[USNAR=ECI] 1500GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1700GMT 米財務省7年債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 6月米住宅着工許可件数改定値(商務省)[USBPR=ECI] EU財務相理事会(予算会合) イタリア国債入札 ====海外主要企業決算発表===== 26 Jul DE 05:00 BASF SE Q2 ( BASFn.DE ) 26 Jul CH 05:00 ROCHE HOLDING AG H1 ROG.VX 26 Jul GB 06:00 ASTRAZENECA PLC Q2 ( AZN.L ) 26 Jul NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 ( RDSa.L ) 26 Jul GB 06:00 UNILEVER PLC Q2 ( ULVR.L ) 26 Jul ES BANCO SANTANDER SA Q2 ( SAN.MC ) 26 Jul GB LLOYDS BANKING GROUP PLC INTERIM ( LLOY.L ) 26 Jul FR AMC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA Q2 ( LVMH.PA ) 26 Jul DE DEUTSCHE BOERSE AG Q2 ( DB1Gn.DE ) 26 Jul DE PUMA SE Q2 ( PUMG.DE ) 26 Jul DE SIEMENS AG Q3 ( SIEGn.DE ) 26 Jul DE VOLKSWAGEN AG Q2 ( VOWG_p.DE ) 26 Jul AMC Q2 2012 Amazon.Com Inc AMZN.O 0.02 35 0.41 26 Jul AMC Q2 2012 Facebook 26 Jul BMO Q2 2012 CME Group Inc CME.O 4.12 18 4.38 26 Jul Q2 2012 The Dow Chemical Co DOW 0.64 15 0.85 26 Jul BMO Q2 2012 3M Co MMM 1.65 15 1.60 26 Jul AMC Q3 2012 Starbucks SBUX.O 0.45 28 0.36 26 Jul BMO Q2 2012 United Tech UTX 1.42 20 1.45 26 Jul BMO Q2 2012 Exxon Mobil Corp XOM 1.98 18 2.18 (東京 26日 ロイター)