UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅安、弱い指標で下げ渋り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 111*16.50(+0*03.50) =2.4530% 前営業日終盤 111*13.00(+1*05.00) =2.4578% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 103*07.00(‐0*02.00) =1.3975% 前営業日終盤 103*09.00(+0*14.00) =1.3908% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*31.25(‐0*00.75)=0.5489% 前営業日終盤 101*00.00(+0*03.00)=0.5442% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.00(‐0*08.00) =0.2190% 前営業日終盤 100*02.00(‐0*00.25) =0.2176% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅安。米連邦準備理事会(FRB)などの中銀が景気下支えに向けた措置を講じるとの期 待から、資金が米債からリスク資産に一部シフトした。 ただ、利回りは引き続き過去最低水準付近にとどまっている。朝方発表された6月の米 新築住宅販売が昨年2月以来の大幅な減少となったことで、債券相場は下げ渋った。 指標10年債US10YT=RRは3/32安、利回りは1.41%。前日は過去最低の 1.39%をつけていた。 世界経済の先行き不透明性に加え、スペインがいずれ全面的な財政支援を要請するとの 懸念やギリシャのユーロ圏離脱する可能性があるとの見方が、米債利回りをこのところ押 し下げてきている。 スペイン国債とイタリア国債利回りはこの日、前日つけていたユーロ導入以来の高水準 から小幅低下した。米株式市場ではダウ.DJIが4営業日ぶりに反発した。 BNPパリバの米債取引マネジング・ディレクター、リック・クリングマン氏は「スペ インおよびイタリアの動向と株価の動きを引き続き注視している。今日は一部リスクオン の動きがみられた」と述べた。 この日発表された米指標など、経済指標が世界的にさえない内容となるなか、FRBを はじめ主要中銀が景気支援に向けた追加措置を講じるとの観測が高まっている。 一部投資家の間では、米債利回りが過去最低水準付近で推移していても、安全資産の選 択肢が細っていることや欧州債務危機の終わりが見えないことが、米債への需要を引き続 き支えるとみられている。 スタンディッシュ・メロンのポートフォリオ・マネジャー、ロバート・ベイストン氏は 「現在の利回り水準で米債をこれ以上積み増すことは選好しない」としたうえで、「米債 のバリュエーションは過大評価されているが、当面この状況が続くことになるだろう」と 述べた。 この日実施された総額350億ドルの5年債入札の最高落札利回りは0.584%と、 過去最低になった。前日の2年債入札でも利回りは過去最低となっていた。 26日は290億ドルの7年債入札が実施される。 欧州市場で独連邦債が下落したことは、米債価格への圧迫要因となった。ムーディーズ が今週頭にドイツ、オランダ、ルクセンブルクの格付け見通しを「安定的」から「ネガテ ィブ」に変更したことが引き続き、独連邦債への重しとなっている。 Tボンド先物9月限3USU2は2/32安の152─26/32。 Tノート先物9月限3TYU2は1/32安の135─7.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.25)