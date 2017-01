米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ総裁発言受けリスク資産の買い優勢

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2020GMT) 110*15.00(‐1*01.50) =2.4996% 前営業日終盤 111*16.50(+0*03.50) =2.4530% 10年債US10YT=RR (2020GMT) 102*28.50(‐0*10.50) =1.4328% 前営業日終盤 103*07.00(‐0*02.00) =1.3975% 5年債US5YT=RR (2020GMT) 99*18.25( N/A )=0.5873% 前営業日終盤 100*31.25(‐0*00.75)=0.5489% 2年債US2YT=RR (2020GMT) 99*25.50(‐0*00.50) =0.2269% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*08.00) =0.2190% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では、国債利回りが 上昇。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁がユーロ圏を守るためにすべての可能な措置を 講じる構えを表明したことで、安全資産としての米債への需要が後退した。 ドラギ総裁の発言を受け、債務危機の先行きをめぐる懸念が一部和らぎ、リスク選好度 が高まった。 DAデイビッドソンの債券取引バイスプレジデント、メリーアン・ハーリー氏は「ドラ ギ総裁の発言を受け、株価は上昇し、リスクオン取引が優勢となった」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは10/32安、利回りは1.43%。前日つけた過去最低 の1.38%から上昇した。 Tボンド先物9月限3USU2は10/32安の152─16/32。 Tノート先物9月限3TYU2は6.5/32安の135─1/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 20.75 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (-0.25)