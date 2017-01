米金融・債券市場＝続落、ＥＣＢによる追加刺激策への期待で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 107*25.50(‐2*19.00) =2.6212% 前営業日終盤 110*12.50(‐1*04.00) =2.5031% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*27.50(‐0*31.50) =1.5446% 前営業日終盤 102*27.00(‐0*12.00) =1.4378% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*07.50(‐0*10.00) =0.6559% 前営業日終盤 99*17.50( N/A ) =0.5921% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.50(‐0*00.75) =0.2425% 前営業日終盤 99*25.25(‐0*00.75) =0.2308% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場は続落し、利回りは 約2週間ぶりの高水準をつけた。欧州中央銀行(ECB)が追加刺激策を実施するとの期 待からリスク選好度が高まり、安全資産としての米債への投資妙味が薄まった。 ユーロ圏各国政府とECBがスペインとイタリアの借り入れコストの低下を促すため、 金融市場への介入を準備しているとの仏紙ルモンドの報道を受け、米債相場は下落して始 まった。 また、ブルームバーグ通信によると、ドラギECB総裁がバイトマン独連銀総裁と会談 し、ユーロ圏防衛に向け国債買い入れを含む複数の措置について協議すると報じた。 ドラギECB総裁は前日、ユーロ圏を守るためにあらゆる措置を講じる構えを表明して いる。来週はECB理事会が開かれる。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析のマネジング・ディレクター、キム・ ルパート氏はこの日のリスクオン取引について「ECBやユーロ圏への期待に基づいてい る」と述べた。 30年債US30YT=RRへの売りが優勢となり、価格は2─11/32下落。利回りは 2.61%と、前日終盤の2.50%から上昇した。 指標10年債US10YT=RRは29/32安。利回りは1.54%と、7月10日以来の 高水準。前日は1.44%だった。 第2・四半期の米国内総生産(GDP)速報値が1.5%増と、2011年第3・四半 期以来の低水準となったものの、一部で懸念されていたほど悪い内容でなかったことから、 相場は下げ足を速めた。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引主任、チャールズ・コミンスキー氏は、週内に 実施された総額990億ドルの国債入札がまだ完全に消化されていないことも、この日の 価格下落につながったと指摘した。 来週開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)が注目されている。ただ、多くのアナ リストやトレーダーは、米連邦準備理事会(FRB)が来週の会合で、追加国債買い入れ プログラムの実施に踏み切る公算は小さいとみている。 Tボンド先物9月限3USU2は2─15/32安の150─1/32。 Tノート先物9月限3TYU2は29/32安の134─4/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (-1.75)