米金融・債券市場＝総じて小幅上昇、四半期定例入札控え

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2025GMT） 107*02.50（‐0*03.50) =2.6544% 前営業日終盤 107*06.00（‐2*03.00) =2.6494% １０年債US10YT=RR （2025GMT） 101*21.50（＋0*01.00) =1.5647% 前営業日終盤 101*20.50（‐0*26.50) =1.5682% ５年債US5YT=RR （2025GMT） 99*08.25（＋0*02.25) =0.6517% 前営業日終盤 99*06.00（‐0*08.50) =0.6660% ２年債US2YT=RR （2025GMT) 99*24.75（ 0*00.00) =0.2397% 前営業日終盤 99*24.75（‐0*00.75) =0.2396% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ６日 ロイター］ ６日の米金融・債券市場では、国債価格が総じて 小幅上昇した。世界的に市場の不透明感が高まる中、米財務省が今週実施する総額７２０ 億ドルの四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）では安全資産への需要が試 される可能性がある。 終盤の取引で指標１０年債US10YT=RRは３／３２高。利回りは１．５６０％と、前週 末３日終盤の１．５７％から低下した。 Ｔボンド先物９月限3USU2は１２／３２高の１４９─２９／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は６．５０／３２高の１３４─３．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (-1.00)