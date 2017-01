米金融・債券市場＝総じて小幅上昇、四半期定例入札控え

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2025GMT) 107*02.50(‐0*03.50) =2.6544% 前営業日終盤 107*06.00(‐2*03.00) =2.6494% 10年債US10YT=RR (2025GMT) 101*21.50(+0*01.00) =1.5647% 前営業日終盤 101*20.50(‐0*26.50) =1.5682% 5年債US5YT=RR (2025GMT) 99*08.25(+0*02.25) =0.6517% 前営業日終盤 99*06.00(‐0*08.50) =0.6660% 2年債US2YT=RR (2025GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.2397% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*00.75) =0.2396% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では、国債価格が総じて 小幅上昇した。世界的に市場の不透明感が高まる中、米財務省が今週実施する総額720 億ドルの四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)では安全資産への需要が試 される可能性がある。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは3/32高。利回りは1.560%と、前週 末3日終盤の1.57%から低下した。 Tボンド先物9月限3USU2は12/32高の149─29/32。 Tノート先物9月限3TYU2は6.50/32高の134─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (-1.00)