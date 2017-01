UPDATE1: 米金融・債券市場＝総じて小幅上昇、四半期定例入札控え

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 107*04.00(‐0*02.00) =2.6523% 前営業日終盤 107*06.00(‐2*03.00) =2.6494% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*21.50(+0*01.00) =1.5647% 前営業日終盤 101*20.50(‐0*26.50) =1.5682% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*08.50(+0*02.50) =0.6501% 前営業日終盤 99*06.00(‐0*08.50) =0.6660% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.2397% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*00.75) =0.2396% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では、国債価格が総じて 小幅上昇した。世界的に市場の不透明感が高まる中、米財務省が今週実施する総額720 億ドルの四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)では安全資産への需要が試 される可能性がある。 米国債価格は、序盤の高値からは押し戻され、30年債はプラス圏とマイナス圏を出入 りした後ほぼ変わらずとなった。 BNPパリバの金利ストラテジスト、スブラット・プラカシュ氏は、朝方の上昇がやや 行き過ぎたと指摘し、「全体的に投資家は米国債の保有に肯定的なようだが、一部では定 例入札が終わる9日まで様子を見ようという姿勢もうかがわれる」と述べた。 米財務省は7日に320億ドルの3年債入札、8日に240億ドルの10年債入札を、 9日には160億ドルの30年債入札を実施する。 6日の欧州債券市場では、スペインとイタリアの国債利回りが低下したものの、依然と して持続不可能とみられる水準で推移し、スペイン10年債利回りES10YT=TWEBは7% をやや下回る水準に高止まりした。 アクション・エコノミクスの世界債券分析担当マネジングディレクター、キム・ルパー ト氏は、欧州債務危機をめぐる懸念がくすぶっていると指摘し、「世界には依然として多 くのリスクがある」と語った。 前週末3日の米債券市場では、米雇用統計が予想より良好だったことや、欧州中央銀行 (ECB)のドラギ総裁が前日にスペイン・イタリアの借り入れコスト押し下げに向けて 準備していると述べたことを受け、国債価格が下落していた。 CRTキャピタル・グループの政府債戦略部門責任者デービッド・アドラー氏はこれに ついて「(前週の)利回り上昇は最近の傾向から判断すれば大幅だったものの、10年債 利回りはそれでも1.60%を下回っており、米国債に対する需要に大きな変化が生じた とは考えにくい」との見方を示した。 6日終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは3/32高。利回りは1.560%と、 前週末3日終盤の1.57%から低下した。 30年債US30YT=RRは1/32高。利回りは3日終盤の2.65%から2.648% に低下した。 Tボンド先物9月限3USU2は12/32高の149─29/32。 Tノート先物9月限3TYU2は6.50/32高の134─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (-1.00)