米金融・債券市場＝下落、各国当局の危機解決策への期待で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2032GMT) 105*22.00(‐1*14.00) =2.7199% 前営業日終盤 107*04.00(‐0*02.00) =2.6523% 10年債US10YT=RR (2032GMT) 101*03.50(‐0*18.00) =1.6266% 前営業日終盤 101*21.50(+0*01.00) =1.5647% 5年債US5YT=RR (2032GMT) 99*00.25(‐0*08.25) =0.7032% 前営業日終盤 99*08.50(+0*02.50) =0.6501% 2年債US2YT=RR (2032GMT) 99*23.25(‐0*01.50) =0.2637% 前営業日終盤 99*24.75( 0*00.00) =0.2397% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が下落し、 指標10年債利回りは一時約1カ月ぶりの高水準をつけた。各国の政策当局がユーロ圏債 務危機の解決に向けて行動するとの期待から、リスク資産に資金が流れた。 四半期定例入札の10年債および30年債の入札を8日と9日に控え、価格を押し下げ ようとする動きも見られた。 この日は320億ドルの3年債US3YT=RR入札が行われ、最高落札利回りは0.37% と、7月入札時の0.366%から上昇した。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは18/32安。利回りは一時7月2日以来の高水 準をつけ、終盤では1.627%と前日終盤の1.56%から上昇している。 Tボンド先物9月限3USU2は1─08/32安の148─21/32。 Tノート先物9月限3TYU2は17/32安の133─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (unch)