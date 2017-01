UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、各国当局の危機解決策への期待で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*21.00(‐1*15.00) =2.7214% 前営業日終盤 107*04.00(‐0*02.00) =2.6523% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*03.00(‐0*18.50) =1.6283% 前営業日終盤 101*21.50(+0*01.00) =1.5647% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*00.00(‐0*08.50) =0.7048% 前営業日終盤 99*08.50(+0*02.50) =0.6501% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.00(‐0*01.75) =0.2676% 前営業日終盤 99*24.75( 0*00.00) =0.2397% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が下落し、 指標10年債利回りは一時約1カ月ぶりの高水準をつけた。各国の政策当局がユーロ圏債 務危機の解決に向けて行動するとの期待から、リスク資産に資金が流れた。 四半期定例入札の10年債および30年債の入札を8日と9日に控え、価格を押し下げ ようとする動きも見られた。 この日は320億ドルの3年債US3YT=RR入札が行われ、最高落札利回りは0.37% と、7月入札時の0.366%から上昇した。 CRTキャピタル・グループの政府債戦略部門責任者デービッド・アドラー氏は3年債 入札について、おそらく「弱め」の結果だったものの、市場は落ち着いていると指摘。 「投資家はポジションを抱えておらず、静観することができる」と語った。 資金は株など比較的リスクの高い資産に流れ、米国株は3日続伸した。欧州中央銀行 (ECB)が前週、スペイン・イタリア国債への圧力緩和に向けて国債買い入れに乗り出 す構えを示したことで、今週は各国で相場が上昇している。 市場では、米財務省が8日に実施する240億ドルの10年債入札と9日に行う160 億ドルの30年債入札が意識された可能性もある。入札前には通常、価格押し下げを狙っ た売りが見られる。 ただ一部のアナリストは、スペインが支援を要請し、ECBによる介入に道を開くため には、同国の状況が一段と悪化する必要があると分析しており、週後半は安全資産として の米国債への需要が持続する可能性がある。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは18/32安。利回りは一時7月2日以来の高水 準をつけ、終盤では1.627%と前日終盤の1.56%から上昇している。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの首席金利為替テクニカル・ストラテジスト、 マクニール・カリー氏は、価格の下落を受けて利回りがテクニカル面で節目に接近したと 指摘。幅広い年限で重要な支持線が下押されているか、あるいは破られているとし、10 年債利回りは1.67%が節目になるとの見方を示した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─08/32安の148─21/32。 Tノート先物9月限3TYU2は17/32安の133─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (unch)