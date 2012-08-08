第2四半期の米非農業部門労働生産性速報値は＋1.6％＝労働省

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［８日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト速報値は 以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q2-P Q1-R Q1-PR Q2-P Q1-R Q1-PR Q2-P Q1-R Q1-PR 非農業部門 1.6 -0.5 -0.9 1.7 5.6 1.3 3.3 5.1 0.4 製造業 0.2 5.5 5.2 0.3 -0.4 -4.9 0.5 5.1 UNCH 耐久財 4.3 10.9 9.9 -4.9 -5.2 -9.6 -0.8 5.2 -0.6 非耐久財 -4.0 -0.1 0.1 7.2 5.0 0.9 2.8 4.9 1.0 全産業 1.9 -0.6 -1.0 1.4 5.6 1.3 3.3 4.9 0.3 非金融業 N/A 1.2 0.3 N/A 4.1 -0.3 N/A 5.4 UNCH （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q2'12/11 生産性 1.1 生産 2.9 時間 1.8 時給 1.9 実質時給 UNCH 単位労働コスト 0.8 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 +1.3 pct 単位労働コスト +0.6 pct
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