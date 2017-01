UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、10年債入札で需要さえず

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*00.00(‐0*21.00) =2.7527% 前営業日終盤 105*21.00(‐1*15.00) =2.7214% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*28.50(‐0*06.50) =1.6508% 前営業日終盤 101*03.00(‐0*18.50) =1.6283% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*28.50(‐0*03.50) =0.7274% 前営業日終盤 99*00.00(‐0*08.50) =0.7048% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*22.50(‐0*00.50) =0.2758% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*01.75) =0.2676% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では国債価格が下落し、 利回りは約1カ月ぶりの高水準をつけた。この日実施された10年債入札で需要が軟調だ ったことが圧迫材料となった。 ただ、ユーロ圏債務危機をめぐる懸念がくすぶる中、安全資産に対する需要から下値は 限定的となった。 米財務省が四半期定例入札の一環として実施した240億ドルの10年債入札は、応札 倍率が2.49倍で2009年8月以来の低水準となった。また、最高落札利回りは 1.68%と7月の入札時に記録した過去最低の1.46%から上昇し、事前予想よりも 高い水準となった。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル(ニューヨーク)の米金利戦略部門責 任者ジョージ・ゴンカルベス氏は「10年債入札は全体的に弱い内容で、前月の極めて堅 調な10年債入札と正反対の結果になった」と述べた。その上で、ショートベースが形成 されつつあるというより、高いクーポンを確保しようとする思惑や買い控えが需要を抑制 したとの見方を示した。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは7/32安。利回りは1.651%と前日終盤の 1.63%から上昇している。一時は1.66%まで上昇し、6月下旬以来の高水準をつ けた。 30年債US30YT=RRは20/32安。利回りは前日終盤の2.72%から2.751 %に上昇している。 米財務省は9日に160億ドルの30年債入札を実施する。 欧州ではこの日、独10年債入札が旺盛な需要を集めた。スペイン・イタリアの 国債利回り押し下げに向けた危機対策が詳細を欠いていることが不安視されており、スペ イン10年債利回りは一時、危険水域とされる7%の水準を突破した。 ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズの首席エコノミスト、ジョン・シルビア氏は「 欧州の経済問題が既に米経済成長の重しとなっていることを示唆するデータが相次ぐ中、 過去数週間で経済予測が引き下げられている」と述べた。 米労働省がこの日発表した第2・四半期の非農業部門労働生産性速報値が市場予想より も大幅な伸びになったことは材料視されなかった。 Tボンド先物9月限3USU2は09/32安の148─12/32。 Tノート先物9月限3TYU2は03/32安の133─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.75 (-0.75)