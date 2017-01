米金融・債券市場＝小幅下落、30年債入札受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 104*27.50(‐0*04.50) =2.7594% 前営業日終盤 105*00.00(‐0*21.00) =2.7527% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 99*12.00( N/A ) =1.6932% 前営業日終盤 100*28.50(‐0*06.50) =1.6508% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 98*28.00(‐0*00.50) =0.7308% 前営業日終盤 98*28.50(‐0*03.50) =0.7274% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 99*22.50( 0*00.00) =0.2760% 前営業日終盤 99*22.50(‐0*00.50) =0.2758% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では、30年債入札を受 けて国債価格が小幅下落した。 米財務省がこの日実施した160億ドルの30年債入札は最高落札利回りが2.825 %となった。応札倍率は2.41倍と7月入札時の2.70倍から低下した。 30年債は入札直後に1ポイント下落したが、その後下げ幅を縮小し、午後の取引では 一時プラスに転じる場面もあった。終盤時点では4/32安、利回りは2.759%と前 日の2.75%から上昇している。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.693%。前日実施された入札での最高落札利 回り1.68%を上回っている。 Tボンド先物9月限3USU2は04/32安の148─08/32。 Tノート先物9月限3TYU2は01/32安の133─14.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-2.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.50)