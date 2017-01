UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅下落、30年債入札受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*27.00(‐0*05.00) =2.7602% 前営業日終盤 105*00.00(‐0*21.00) =2.7527% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*11.50( N/A ) =1.6949% 前営業日終盤 100*28.50(‐0*06.50) =1.6508% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*27.50(‐0*01.00) =0.7340% 前営業日終盤 98*28.50(‐0*03.50) =0.7274% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*22.50( 0*00.00) =0.2760% 前営業日終盤 99*22.50(‐0*00.50) =0.2758% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では、30年債入札を受 けて国債価格が小幅下落した。 米財務省がこの日実施した160億ドルの30年債入札は最高落札利回りが2.825 %となった。応札倍率は2.41倍と7月入札時の2.70倍から低下した。 RBSセキュリティーズの米国債戦略部門責任者ウィリアム・オドネル氏は「このとこ ろ様子見の姿勢をとる向きが一部で見られる」と述べ、「相場はここ1週間、一貫して下 落している」と指摘した。 この日の30年債入札について一部のアナリストからは、利回りが過去最低となった7 月の入札とは対照的に需要が弱かったとの声が聞かれたが、オドネル氏は多くのトレーダ ーや投資家が夏期休暇中であることも影響した可能性があるとの見方を示した。 30年債は入札直後に1ポイント下落したが、その後下げ幅を縮小し、午後の取引では 一時プラスに転じる場面もあった。終盤時点では4/32安、利回りは2.759%と前 日の2.75%から上昇している。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.693%。前日実施された入札での最高落札利 回り1.68%を上回っている。 この日は米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数が予想外に減少したことが重し となって、朝方の取引で国債価格が下落。6月の貿易赤字が2010年12月以来の低水 準となったことも相場を圧迫した。 ジェフリーズのバイスプレジデント兼マネーマーケットエコノミスト、トーマス・サイ モンズ氏は「失業保険申請統計はまずまずの内容」とし、「輸出の増加に支えられて貿易 赤字が縮小したことは国内総生産(GDP)にプラスになる」との見方を示した。 米経済の緩慢な回復に懸念を募らせていた投資家にとって、これが一定の安心材料とな り、安全資産としての米国債への需要が後退した。 カボット・マネー・マネジメントの債券運用担当者ウィリアム・ラーキン氏は「不安心 理に基づく取引はやや後退しているようだ」と述べた。 それでも市場関係者は、欧州中央銀行(ECB)がスペインやイタリアの支援に向けて 国債買い入れをいつ再開するかをめぐり不透明感がくすぶっているとの見方を示した。 Tボンド先物9月限3USU2は04/32安の148─08/32。 Tノート先物9月限3TYU2は01/32安の133─14.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-2.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.50)