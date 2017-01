米金融・債券市場＝上昇、弱い中国指標で世界経済めぐる懸念高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*01.00( N/A ) =2.7485% 前営業日終盤 104*27.00(‐0*05.00) =2.7602% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*22.00(+0*10.50) =1.6590% 前営業日終盤 99*11.50( N/A ) =1.6949% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*31.75(+0*04.25) =0.7069% 前営業日終盤 98*27.50(‐0*01.00) =0.7340% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.25(+0*00.75) =0.2646% 前営業日終盤 99*22.50( 0*00.00) =0.2760% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、世界経済をめ ぐる懸念から安全資産への買いが広がり、国債価格が上昇した。 米財務省による総額720億ドルの四半期定例入札を消化したことも買いを支えた。 この日は中国の経済指標が予想よりも弱かったことから世界経済をめぐる懸念が高まっ た。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門責任者キム・ルパート氏は「リス クオフのような動きが見られた」とし、「中国の指標が弱かったことが大きく影響し、世 界経済減速への不安を増幅させた」との見方を示した。 7月の中国貿易統計は輸出が前年同月比1.0%増となり、伸び率は市場予想の8.6% を大きく下回った。また、輸入は同4.7%の増加で、これも予想の7.2%を下回っ た。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.657%と、前 日終盤の1.69%から低下している。 30年債US30YT=RR利回りは2.746%で、前日の入札での最高落札利回り 2.83%を下回っている。 米財務省が今週実施した3年債、10年債および30年債入札は、需要が軟調となった。 アクション・エコノミクスのルパート氏は「財務省にとってはやや厳しい週だったが、 この日は若干買いが戻っている」と指摘し、「入札を消化したことが支援材料になった」 と述べた。 欧州債務危機をめぐる懸念を背景とした質への逃避も米国債への買いを支えた。スペイ ンやイタリアが金融支援の要請に追い込まれる可能性が不安視されているほか、一部エコ ノミストの間ではドイツが年後半にリセッション(景気後退)に陥る恐れがあるとの見方 も出ている。 来週は7月の米小売統計や消費者物価統計に注目が集まる。 UBS証券のエコノミスト、ケビン・カミンズ氏はこれについて「総じて明るい内容に なる見通しで、最近の一部指標と同様にトーンが若干改善するはず」との見方を示した。 ただ、米連邦準備理事会(FRB)が追加量的緩和に踏み切るかどうかをめぐって依然 不透明感が漂っているとも指摘した。 Tボンド先物9月限3USU2は19/32高の148─27/32。 Tノート先物9月限3TYU2は09/32高の133─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.25 (-1.00)