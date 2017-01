米金融・債券市場＝横ばい、ＥＣＢの欧州債務危機への対応策を注視　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 96*30.50(+0*13.50) =2.9029% 前営業日終盤 96*17.00(+0*04.00) =2.9245% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 98*12.00(+0*02.00) =1.8036% 前営業日終盤 98*10.00(+0*01.00) =1.8105% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 98*19.25(+0*00.50) =0.7892% 前営業日終盤 98*18.75(+0*01.00) =0.7923% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 99*21.75(‐0*00.25) =0.2907% 前営業日終盤 99*22.00(+0*00.25) =0.2864% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では米国債がほぼ横 ばい。欧州債務危機の解決に向けた欧州中央銀行(ECB)の動きを投資家が注視するな か、一時下落したものの値を戻す展開となった。 英紙デーリー・テレグラフが19日付独シュピーゲル誌の報道内容を確認できる可能性 があると報じたことを受けて、米国債利回りは一時、3カ月ぶり高水準に上昇した。 シュピーゲル誌は、ECBが債務危機に陥ったユーロ圏諸国の国債買い入れについて、 独連邦債に対するプレミアムが一定水準を越えた場合に買い入れを実施する方針だと報じ ていた。 午後に入り、米国債が下落分を取り戻す一方、株式相場はマイナスに転じた。ユーロ圏 重債務国の国債利回り上昇抑制に向けたECBの計画をめぐり、懐疑的な見方が再び強ま った。 トレーダーの多くが夏期休暇中で閑散商いとなっていることから、値動きが大きくなっ た。 指標10年債US10YT=RR利回りは終盤1.82%。7月25日には1.38%まで低 下していた。 10年債利回りはこの日も200日移動平均の1.86%付近にある支持線を試したも のの、大きく上回ることはなかった。 Tボンド先物9月限3USU2は09/32高の146―09/32。 Tノート先物9月限3TYU2は03/32高の132─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (+0.25)