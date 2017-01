UPDATE1: 米金融・債券市場＝横ばい、ＥＣＢの欧州債務危機への対応策を注視　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*31.50(+0*14.50) =2.9013% 前営業日終盤 96*17.00(+0*04.00) =2.9245% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*12.50(+0*02.50) =1.8019% 前営業日終盤 98*10.00(+0*01.00) =1.8105% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*19.25(+0*00.50) =0.7892% 前営業日終盤 98*18.75(+0*01.00) =0.7923% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*21.75(‐0*00.25) =0.2907% 前営業日終盤 99*22.00(+0*00.25) =0.2864% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では米国債がほぼ横 ばい。欧州債務危機の解決に向けた欧州中央銀行(ECB)の動きを投資家が注視するな か、一時下落したものの値を戻す展開となった。 英紙デーリー・テレグラフが19日付独シュピーゲルの報道内容を確認できる可能性が あると報じたことを受けて、米国債利回りは一時、3カ月ぶり高水準に上昇した。 シュピーゲル誌は、ECBが債務危機に陥ったユーロ圏諸国の国債買い入れについて、 独連邦債に対するプレミアムが一定水準を越えた場合に買い入れを実施する方針だと報じ ていた。 ECBの報道官は同誌の報道について「未決定の計画やまだ理事会で協議されていない 特定の見解について報道することは、誤解を招く恐れがある」と指摘し、ECBは責務の 範囲内で厳密に行動すると確認した。 デーリー・テレグラフ紙の報道についても同様の見解を繰り返した。 午後に入り、米国債が下落分を取り戻す一方、株式相場はマイナスに転じた。ユーロ圏 重債務国の国債利回り上昇抑制に向けたECBの計画をめぐり、懐疑的な見方が再び強ま った。 トレーダーの多くが夏期休暇中で閑散商いとなっていることから、値動きが大きくなっ た。 指標10年債US10YT=RR利回りは終盤1.82%。7月25日には1.38%まで低 下していた。 10年債利回りはこの日も200日移動平均の1.86%付近にある支持線を試したも のの、大きく上回ることはなかった。 連邦準備理事会(FRB)は「ツイストオペ」の一環として2014年10月から 2015年4月までに償還を迎える短期国債77億9900万ドルを売却した。 カルバート・インベストメンツのポーフォリオ・マネジャー、マシュー・ダッチ氏は 「欧州から様々な議論が聞こえてくるが、後に続くものがなければ市場はどの方向にも明 確に動くことはないだろう」と述べた。 ECBが一段の行動に出るとの楽観的な見方が強まっていることや、米経済指標の改善 を背景に、このところ安全資産とされる米国債の需要は低下し、利回りは上昇する傾向に ある。 ただ、過去4週間続いた売りは一服し、ここ4営業日の相場は全般的に足踏み状態とな っている。米経済やECBの対策に関する新たな情報がほとんどなく、利回りはこれまで のレンジを抜けるに至っていない。 9月に次回ECB理事会や連邦公開市場委員会(FOMC)が開催され、11月の大統 領・米議会選挙が視野に入り、市場のボラリティリティが高まれば、米国債の選好が高ま り、相場は再び上昇するとみられる。 Tボンド先物9月限3USU2は09/32高の146―09/32。 Tノート先物9月限3TYU2は03/32高の132─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (+0.25)