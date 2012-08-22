米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＯＭＣ議事録で早期の追加緩和公算明らかに

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2000GMT） 98*24.50（＋1*25.00) =2.8112% 前営業日終盤 96*31.50（＋0*14.50) =2.9013% １０年債US10YT=RR （2000GMT） 99*10.00（＋0*29.50) =1.7002% 前営業日終盤 98*12.50（＋0*02.50) =1.8019% ５年債US5YT=RR （2000GMT） 99*01.00（＋0*13.75) =0.6999% 前営業日終盤 98*19.25（＋0*00.50) =0.7892% ２年債US2YT=RR （2000GMT) 99*23.50（＋0*01.75) =0.2625% 前営業日終盤 99*21.75（‐0*00.25) =0.2907% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２２日 ロイター］ ２２日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇し、利回りは１週間ぶりの水準に低下。午後発表された連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 議事録では、経済が大幅に改善しないかぎり、連邦準備理事会（ＦＲＢ）として「かなり 早期に」追加緩和を行う公算が大きいことが明らかとなった。 Ｔボンド先物９月限3USU2は１─１０／３２高の１４７―１９／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は２２．５０／３２高の１３３─１０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (unch)
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