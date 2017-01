UPDATE2: 米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＯＭＣ議事録で早期の追加緩和公算明らかに

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*26.50(+1*27.00) =2.8081% 前営業日終盤 96*31.50(+0*14.50) =2.9013% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*11.50(+0*31.00) =1.6950% 前営業日終盤 98*12.50(+0*02.50) =1.8019% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*01.25(+0*14.00) =0.6983% 前営業日終盤 98*19.25(+0*00.50) =0.7892% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.50(+0*01.75) =0.2625% 前営業日終盤 99*21.75(‐0*00.25) =0.2907% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇し、利回りは1週間ぶりの水準に低下。午後発表された連邦公開市場委員会(FOMC) 議事録では、経済が大幅に改善しないかぎり、連邦準備理事会(FRB)として「かなり 早期に」追加緩和を行う公算が大きいことが明らかとなった。 前回FOMC会合以降、経済指標の改善を受け、これまで一部投資家の間では追加緩和 期待を後退させる動きも見られていた。 INGインベストメント・マネジメント(米ジョージア州)の債券マクロ戦略部長ロバ ート・ロビス氏は、議事録について、今後数カ月における政策面での柔軟性を最大限維持 したいとのFRBの思惑が見え隠れすると指摘。「もし量的緩和(QE)が行われるとす れば9月となる可能性が最も高い。10月になれば大統領選が間近に迫ってしまうからだ」 と述べた。 指標10年債US10YT=RR利回りは議事録公表後、3ベーシスポイント(bp)低下の 1.71%と、8月14日以来の低水準となり、100日移動平均水準の1.72%も超 えた。利回りの低下幅は6月初旬以来の大きさとなる。 前週末17日に明らかとなったロイター調査では、FRBが量的緩和第3弾(QE3) に踏み切るとの見方が過去1カ月に高まり、実施確率の予想中央値は60%に達したほか、 時期は次回9月のFOMCで決定するとの見方が大勢となった。 市場の注目はバーナンキFRB議長が月末にワイオミング州ジャクソンホールで行う講 演に集まっている。 前出のロビス氏は「FRBが何もしないことがリスクだが、株式市場が依然底堅く推移 し、クレジット市場も良好な動きをしていることから、FRBは何らかの支援策を提供す ると投資家らは現時点で考えている」と述べた。 7月の日本の貿易収支が同月としては過去最大の赤字を記録したことで、安全資産を買 う動きが広がり、米国債相場はFOMC議事録前から値上がりしていた。ギリシャ動向も 不安材料となった。 Tボンド先物9月限3USU2は1─10/32高の147―19/32。 Tノート先物9月限3TYU2は22.50/32高の133─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (unch)