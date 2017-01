米金融・債券市場＝上昇、追加緩和観測や弱い中国指標などで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1930GMT) 99*07.50(+0*13.00) =2.7878% 前営業日終盤 98*26.50(+1*27.00) =2.8081% 10年債US10YT=RR (1930GMT) 99*17.50(+0*06.00) =1.6745% 前営業日終盤 99*11.50(+0*31.00) =1.6950% 5年債US5YT=RR (1930GMT) 99*02.25(+0*01.00) =0.6919% 前営業日終盤 99*01.25(+0*14.00) =0.6983% 2年債US2YT=RR (1930GMT) 99*23.50( 変わらず) =0.2627% 前営業日終盤 99*23.50(+0*01.75) =0.2625% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。前日公表された連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受け、連邦準備理事会(F RB)が追加緩和に踏み切るとの観測が強まった。 中国の製造業統計が弱めだったことや、ギリシャ・スペインの財政不安も安全資産とし ての債券買いを後押しした。 Tボンド先物9月限3USU2は29/32高の148―16/32。 Tノート先物9月限3TYU2は12/32高の133─22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (unch)