UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、追加緩和観測や弱い中国指標などで

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*08.50(+0*14.00) =2.7863% 前営業日終盤 98*26.50(+1*27.00) =2.8081% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*17.50(+0*06.00) =1.6745% 前営業日終盤 99*11.50(+0*31.00) =1.6950% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*02.00(+0*00.75) =0.6936% 前営業日終盤 99*01.25(+0*14.00) =0.6983% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.50( 変わらず) =0.2627% 前営業日終盤 99*23.50(+0*01.75) =0.2625% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。前日公表された連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受け、連邦準備理事会(F RB)が追加緩和に踏み切るとの観測が強まった。 中国の製造業統計が弱めだったことや、ギリシャ・スペインの財政不安も安全資産とし ての債券買いを後押しした。 FRBが22日に公表した7月31―8月1日のFOMC議事録では、経済が大幅に改 善しない限り、FRBは「かなり早期に」追加緩和を行う公算が大きいことが明らかとな った。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャスティ ン・レデラー氏は「前日の議事録に一部投資家は明らかに不意をつかれた。これほどハト 派的な内容になるとは予想されていなかったと思う」と述べた。 前回FOMCは直近の経済指標が発表される前に開かれたが、経済は改善しているとは いえ、依然緩慢な状態で「FRB当局者が望んでいるような成長とはいえない」(前出の レデラー氏)とみられている。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.67%に低下。ただ7月25日につけた過去最 低水準の1.38%は上回っている。 もしFRBが追加刺激に踏み切るとすれば、時期は9月となる公算が最も大きく、さも なければ大統領選挙が行われる11月以降に先送りされるとみられている。 ただ追加緩和の必要性をめぐってはFRB当局者の間でも意見が分かれており、ブラー ド米セントルイス地区連銀総裁はこの日CNBCテレビに出演し、経済は堅調な状態から は程遠いものの、FRBの追加刺激は必要ないとの考えを示した。 欧州関連では、スペインが国債利回りの引き下げに向けた支援の条件についてユーロ圏 当局と協議している、と3人の関係筋が23日明らかにした。ただ実際に支援を要請する かについて最終決定はまだ下していないとしている。 午後行われた5年物インフレ指数連動債(TIPS)入札140億ドルは、強い引き合 いがみられ、最高落札利回りはマイナス1.286%と過去最低を更新した。 Tボンド先物9月限3USU2は29/32高の148―16/32。 Tノート先物9月限3TYU2は12/32高の133─22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (unch)