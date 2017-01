再送：米金融・債券市場＝小幅安、ＥＣＢ国債買い入れ目標めぐるロイター報道で

*本文中の余分な語句を削除して再送しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*00.00(‐0*08.50) =2.7995% 前営業日終盤 99*08.50(+0*14.00) =2.7863% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*14.00(‐0*03.50) =1.6865% 前営業日終盤 99*17.50(+0*06.00) =1.6745% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*31.50(‐0*02.50) =0.7101% 前営業日終盤 99*02.00(+0*00.75) =0.6936% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.00(‐0*00.50) =0.2715% 前営業日終盤 99*23.50( 変わらず) =0.2627% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅安。これまでの値上がりが一服する格好となった。米連邦準備理事会(FRB)による 早期追加緩和をめぐる憶測がくすぶるものの、債務危機に対する欧州中央銀行(ECB) の新たな動きに関するロイター報道が材料となった。 関係筋は24日、ロイターに対し、ECBが新たな債券買い入れ計画で、利回り幅の目 標設定を検討していると明らかにした。ECBの戦略を明かさないことで、投機筋が利益 を上げようとすることを防ぐためだという。 指標10年債US10YT=RRは2/32安。利回りは1.68%で前日の1.67%から 小幅上昇した。利回りは週間で13ベーシスポイント(bp)低下し、今年5月下旬以降 で最大の低下となる勢い。 来週は990億ドルの国債入札が予定されているほか、ワイオミング州ジャクソンホール で行われるバーナンキFRB議長の講演が最大の注目点となっている。 今週発表された7月31―8月1日のFOMC議事録では、経済が大幅に改善しない限 り、FRBは「かなり早期に」追加緩和を行う公算が大きいことが明らかとなり、それ以 降、市場でもFRBが早期に追加緩和に踏み切るとの見方が広がった。 ロイターが24日入手した、アイサ下院監視委員長宛のバーナンキ議長書簡でも、FR Bには景気支援に向け追加金融刺激を実施する余地があるとの立場が示されており、市場 の追加緩和観測を裏付ける内容となっている。 Tボンド先物9月限3USU2は4/32安の148―12/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3.50/32安の133─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (unch)