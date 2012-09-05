第2四半期の米非農業部門労働生産性改定値は＋2.2％＝労働省

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［５日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト改定値は 以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q2-R Q2-P Q1 Q2-R Q2-P Q1 Q2-R Q2-P Q1 非農業部門 2.2 1.6 -0.5 1.5 1.7 6.4 3.7 3.3 5.8 製造業 0.1 0.2 5.5 0.8 0.3 1.2 0.9 0.5 6.7 耐久財 3.7 4.3 10.9 -3.2 -4.9 -2.5 0.4 -0.8 8.2 非耐久財 -3.8 -4.0 -0.1 6.1 7.2 4.0 2.0 2.8 3.9 全産業 2.5 1.9 -0.6 1.2 1.4 6.3 3.7 3.3 5.6 非金融業 2.1 N/A 1.6 0.8 N/A 4.3 2.9 N/A 6.0 （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q2'12/11 PR 生産性 1.2 1.1 生産 3.0 2.9 時間 1.7 1.8 時給 2.2 1.9 実質時給 0.3 unch 単位労働コスト 0.9 0.8 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 +1.8 pct 単位労働コスト +1.5 pct
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