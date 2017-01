ＮＹ外為市場・序盤＝ユーロ値を戻す、ＥＣＢ債券買い入れ計画めぐる憶測で

1233GMT 4日終盤 %比 昨年末 2011年 %比 終値 ------------------------------------------------------------------------------- Euro/dlr EUR= 1.2593 #N/A ND -2.72 1.2945 Dlr/yen JPY= 78.420 #N/A ND +1.92 76.940 Euro/yen EURJPY= 98.770 #N/A ND -0.79 99.560 ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日序盤のニューヨーク外国為替市場では、ユー ロが当初の下げから値を戻している。欧州中央銀行(ECB)が理事会メンバーの幅広い 支持を得て、不胎化を伴う無制限の債券買い入れプログラムを発表するとの報道が材料視 されている。