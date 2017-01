欧州市場サマリー（5日）

1233GMT 4日終盤 ユーロ/ドルEUR= 1.2593 #N/A ND ドル/円JPY= 78.420 #N/A ND ユーロ/円EURJPY= 98.770 #N/A ND 5日終値 前営業日終値 株 FT100 5657.86(‐14.15) 5672.01 クセトラDAX 6964.69(+32.11) 6932.58 金 現物午後値決め 1690.00 1697.00 先物 現物利回り 3カ月物ユーロ(9月限) 99.755 (‐0.005) -0.089(-0.089) 独連邦債2年物 -0.008(-0.028) 独連邦債10年物(9月限) 142.89 (‐0.61) 1.441( 1.399) 独連邦債30年物 2.254( 2.159) ------------------------------------------------------------------------------ <為替> ユーロが当初の下げから値を戻している。欧州中央銀行(ECB)が理事会 メンバーの幅広い支持を得て、不胎化を伴う無制限の債券買い入れプログラムを発表する との報道が材料視されている。 <株式> ロンドン株式市場は続落、7月31日以来約1カ月ぶりの安値水準で引けた。 2010年にメキシコ湾で発生した原油流出事故に関し、米司法省が英BP( BP.L )への批 判を強めたことから同社株が急落、相場の重しとなった。 6日の欧州中央銀行(ECB)理事会を控え、ユーロ圏債務危機への新たな対応策を講 じるよう、ECBに圧力がかかるなか、相場は神経質な展開となった。 FT100種総合株価指数.FTSEは14.15ポイント(0.25%)安の 5657.86。クセトラDAX指数(フランクフルト).DAXやCAC40種平均指数 (パリ).FCHIが上昇したのとは対照的な動きとなった。 BP株は2.9%安で下げがきつかった。 ハートマン・キャピタルのトレーダー、バジル・ペトライズ氏は、ECBのドラギ総裁 が新たな国債買い入れ計画について限定的な内容しか公表せず、債務危機に対する投資家 の懸念を完全に払拭(ふっしょく)しないとし、6日の株式市場は続落する可能性がある と予想する。 保険のレゾリューションRSL.L は5.1%安と大きく値下がりした。トレーダーによ ると、同社が株主還元計画を取りやめて投資家の失望を誘ったことを受け、証券会社が同 社の投資判断を相次いで引き下げたことが嫌気されたという。 欧州株式市場は、一時下落したもののほぼ横ばいで終了した。欧州中央銀行(ECB) の理事会を翌日に控え、様子見気分が高まっている。 ECB理事会後も、12日に予定される独憲法裁による欧州安定メカニズム(ESM) と財政協定に関する合憲性の判断発表など主要なイベントが続くことから、市場では慎重 姿勢が強まっている。 FTSEユーロファースト300種指数.FTEU3終値は0.12ポイント(0.01%) 高の1079.24。 DJユーロSTOXX50種指数.STOXX50Eは5.27ポイント(0.22%)高の 2441.81で取引を終えた。 この日は不安定な取引の中、ECBが債務危機の収束に向け短期債を無制限で買い入れ ることを計画しているとの報道を受け、株価それまでの下げを吸収してプラス圏を回復。 ただ、市場にはすぐに慎重姿勢が戻った。 HSBC証券の株式ストラテジスト、ロバート・パークス氏は、「ECBの国債買い入 れ計画に関してより詳細な情報が得られたら、市場は大きく反応する可能性がある」とし ている。 デフェンシブ銘柄に買いが入り、医療保健株指数.SXDPは0.9%上昇した。一方、 原油価格の下落を反映しエネルギー株指数.SXEPは1.6%安。情報通信株指数.SXKP は0.6%、公益事業株指数.SX6Pは0.2%、それぞれ値を下げた。 HSBC証券のパークス氏は、「世界的な成長懸念が、ユーロ圏崩壊懸念に取って代わ りつつある。こうしたなか、欧州では銀行、情報通信、公益事業などのセクターがアウト パフォームすると予想される」と述べた。 ノキアNOK1V.HEは13%安。同社と米マイクロソフト( MSFT.O )はこの日、最新モバイ ル基本ソフト(OS)「ウィンドウズフォン8」を搭載したスマートフォン(多機能携帯 電話)「ルミア920」を発表、米アップル( AAPL.O )や韓国サムスン電子( 005930.KS )な どが先行する市場で追い上げを図るとした。ただ、アナリストの間からはノキアの新製品 には特に驚かなかったとの声が出ている。 <ユーロ圏債券> 翌日に欧州中央銀行(ECB)の理事会を控え、スペインとイタリ アの国債利回りが急低下した。 6日の理事会後の記者会見では、ドラギECB総裁が新たな国債買い入れ計画について 発表する見通し。これに先立ちこの日、ECBは買い入れに上限を設定しないとの関係筋 の話が伝わったことに市場は反応した。 市場関係者は「これまでも同様の内容の報道はあったものの、周辺国国債に若干の買い が入った」としている。 またロイターはこの日、2人の中銀関係者の話として、ECBは新たな債券買い入れプ ログラムの下で買い入れる債券に、優先債権者待遇を適用しないと報道。これにより、市 場に出ていたECBの買い入れにより民間部門投資家の保有分が劣後化するとの懸念が和 らいだ。 中銀関係者はまた、ECBはインフレを回避するため、買い入れた債券を不胎化すると の見通しを示した。 スペイン10年債ES10YT=TWEB利回りは6.46%と、16ベーシスポイント(bp) 低下し、1週間ぶりの低水準をつけた。イタリア10年債IT10YT=TWEB利回りは 5.54%と、14bp低下した。 周辺国国債利回りが低下するなか、独連邦債に対する需要は若干低下したものの、まっ たくなくなったわけではなく、スペインの財政状況に対する懸念が6日のECB理事会後 も完全には解消しないとの懸念が根強く存在していることが示された。 独連邦債先物FGBLc1は37ティック安の143.13で清算。独10年債 DE10YT=TWEB利回りは1.43%と、4bp上昇した。 ジェフェリーズの欧州金融エコノミスト、マーチェル・アレクサンドロビッチ氏は、 「ドラギ総裁が、この水準に国債利回りを抑えると発言することの難しさを、誰もが理解 している。中銀がそこまで透明性を高めることは非常に難しい」と述べた。 ただ、ECB買い入れに対する期待から、スペインが6日のドラギ総裁の記者会見の数 時間前に実施する2年債、3年債、4年債の入札は順調にこなされるとの見方が出ている。 [東京 6日 ロイター]